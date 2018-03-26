 До видворення російських дипломатів долучилася Чорногорія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

До видворення російських дипломатів долучилася Чорногорія

Уряд Чорногорії вирішив вислати одного російського посла та відкликати згоду на діяльність почесного консула РФ. Загалом про видворення російських дипломатів заявили вже майже 30 країн.

Прапор Чорногорії

Прапор Чорногорії

Чорногорія висилає одного російського дипломата, йдеться у заяві прес-служби уряду країни, оприлюдненій у середу, 28 березня, повідомляє агенція Reuters. Дипломат має залишити країну протягом семи днів.

Чорногорія також відкликає згоду на діяльність почесного консула Росії, йдеться у заяві. Рішення чорногорського уряду ухвалене "в координації із союзниками та партнерами" і є частиною реакції світової громадськості на "дії Росії" і "напад на території Великобританії" на колишнього розвідника Сергія Скрипаля. Посольство Росії у Подгориці проінформоване про ухвалене рішення, зазначається у документі.

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Майже 30 країн висилають дипломатів

Таким чином, наразі загалом майже 30 країн оголосили про видворення понад 140 російських дипломатів із солідарності з Великобританією, яка першою оголосила про вислання 23 росіян. Напередодні, у вівторок, Служба безпеки України заборонила висланим Лондоном дипломатам в'їзд на свою територію. Крім того, сімох російських співробітників висилає НАТО.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.
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З речами на вихід: як висилають дипломатів (28.03.2018)

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З речами на вихід: як висилають дипломатів (28.03.2018)  

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