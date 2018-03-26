До видворення російських дипломатів долучилася Чорногорія

Чорногорія висилає одного російського дипломата, йдеться у заяві прес-служби уряду країни, оприлюдненій у середу, 28 березня, повідомляє агенція Reuters. Дипломат має залишити країну протягом семи днів.

Чорногорія також відкликає згоду на діяльність почесного консула Росії, йдеться у заяві. Рішення чорногорського уряду ухвалене "в координації із союзниками та партнерами" і є частиною реакції світової громадськості на "дії Росії" і "напад на території Великобританії" на колишнього розвідника Сергія Скрипаля. Посольство Росії у Подгориці проінформоване про ухвалене рішення, зазначається у документі.

Майже 30 країн висилають дипломатів

Таким чином, наразі загалом майже 30 країн оголосили про видворення понад 140 російських дипломатів із солідарності з Великобританією, яка першою оголосила про вислання 23 росіян. Напередодні, у вівторок, Служба безпеки України заборонила висланим Лондоном дипломатам в'їзд на свою територію. Крім того, сімох російських співробітників висилає НАТО.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.