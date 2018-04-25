Дослідження: Поліція України систематично порушує права підозрюваних

Попри проведені реформи, українська поліція продовжує використовувати неналежні практики, з'ясували експерти проекту Partnership for Good Governance.
Попри проведену реформу української правоохоронної системи та зусилля із втілення європейських стандартів дотримання прав людини, у Національній поліції України продовжується практика систематичного неналежного поводження з підозрюваними. Про це йдеться у дослідженні, яке було проведене в рамках проекту Partnership for Good Governance - спільної програми Євросоюзу та Ради Європи, яка покликана сприяти втіленню реформ та демократизації у країнах, що є учасниками проекту ЄС "Східне партнерство". Результати дослідження були опубліковані у п'ятницю, 4 травня, на сайті проекту Partnership for Good Governance.
Дослідники зокрема повідомляють, що ключовою причиною для застосування неналежного поводження з боку української поліції є "практика слідства, яка вимагає зізнання підозрюваного для початку реальних слідчих дій". Така практика є дуже поширеною і підтримуваною в поліції задля представлення кращої статистики розкриття злочинів. Більше того, інформацію та докази на підтримку цих зізнань часто вибивають у незаконний спосіб, але суди все одно приймають отримані таким чином матеріали справ, наголошується у дослідженні.
Окрім того, серед чинників систематичності порушень аналітики згадують надмірну бюрократизацію кримінальних проваджень, невідповідності у визначенні фактів неналежного поводження поліції із підозрюваними та брак дієвого незалежного органу, який би займався розслідуванням порушень з боку поліції.