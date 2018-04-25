 Дослідження: Поліція України систематично порушує права підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

Дослідження: Поліція України систематично порушує права підозрюваних

Попри проведені реформи, українська поліція продовжує використовувати неналежні практики, з'ясували експерти проекту Partnership for Good Governance.

В Україні тривають систематичні порушення щодо підозрюваних

В Україні тривають систематичні порушення щодо підозрюваних

Попри проведену реформу української правоохоронної системи та зусилля із втілення європейських стандартів дотримання прав людини, у Національній поліції України продовжується практика систематичного неналежного поводження з підозрюваними. Про це йдеться у дослідженні, яке було проведене в рамках проекту Partnership for Good Governance - спільної програми Євросоюзу та Ради Європи, яка покликана сприяти втіленню реформ та демократизації у країнах, що є учасниками проекту ЄС "Східне партнерство". Результати дослідження були опубліковані у п'ятницю, 4 травня, на сайті проекту Partnership for Good Governance.

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На тлі відставки губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі майже непоміченим лишилося те, як пішов керівник обласної поліції Гіоргі Лорткіпанідзе. А озвучені причини цієї відставки змушують замислитися. (08.11.2016)

З майже 5,5 тисячі українських поліцейських, які не пройшли переатестацію і були звільнені, понад дві тисячі відновились на посадах через суди, а також отримали від держави компенсацію. (07.11.2017)

Дослідники зокрема повідомляють, що ключовою причиною для застосування неналежного поводження з боку української поліції є "практика слідства, яка вимагає зізнання підозрюваного для початку реальних слідчих дій". Така практика є дуже поширеною і підтримуваною в поліції задля представлення кращої статистики розкриття злочинів. Більше того, інформацію та докази на підтримку цих зізнань часто вибивають у незаконний спосіб, але суди все одно приймають отримані таким чином матеріали справ, наголошується у дослідженні.

Окрім того, серед чинників систематичності порушень аналітики згадують надмірну бюрократизацію кримінальних проваджень, невідповідності у визначенні фактів неналежного поводження поліції із підозрюваними та брак дієвого незалежного органу, який би займався розслідуванням порушень з боку поліції.
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