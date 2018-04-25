Дослідження: Поліція України систематично порушує права підозрюваних

Попри проведену реформу української правоохоронної системи та зусилля із втілення європейських стандартів дотримання прав людини, у Національній поліції України продовжується практика систематичного неналежного поводження з підозрюваними. Про це йдеться у дослідженні, яке було проведене в рамках проекту Partnership for Good Governance - спільної програми Євросоюзу та Ради Європи, яка покликана сприяти втіленню реформ та демократизації у країнах, що є учасниками проекту ЄС "Східне партнерство". Результати дослідження були опубліковані у п'ятницю, 4 травня, на сайті проекту Partnership for Good Governance.

Дослідники зокрема повідомляють, що ключовою причиною для застосування неналежного поводження з боку української поліції є "практика слідства, яка вимагає зізнання підозрюваного для початку реальних слідчих дій". Така практика є дуже поширеною і підтримуваною в поліції задля представлення кращої статистики розкриття злочинів. Більше того, інформацію та докази на підтримку цих зізнань часто вибивають у незаконний спосіб, але суди все одно приймають отримані таким чином матеріали справ, наголошується у дослідженні.

Окрім того, серед чинників систематичності порушень аналітики згадують надмірну бюрократизацію кримінальних проваджень, невідповідності у визначенні фактів неналежного поводження поліції із підозрюваними та брак дієвого незалежного органу, який би займався розслідуванням порушень з боку поліції.