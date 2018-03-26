Дорогі дороги. Чи вистачить 300 мільярдів гривень на українські автошляхи

Однією з тем, яку полюбляють згадувати у чинному українському уряді, є дороги: 24 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів пообіцяв відремонтувати за п'ять років більше половини доріг країни.

Ця заява прем'єра прозвучала на тлі затвердження урядом програми розвитку доріг на найближчі п'ять років. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 21 березня, виділивши на ремонт та будівництво автошляхів на цей період понад 298 мільярдів гривень. Під час презентації цієї програми на засіданні уряду глава "Укравтодору" Славомір Новак заявив, що за п'ять років планується об'єднати хорошими дорогами усі обласні центри України.

Майже половина

До кінця 2022 року, таким чином, буде відремонтовано близько 20 тисяч кілометрів автошляхів, запевнив Новак. Він також зазначив: "Ми плануємо поступово відійти від поточних середніх ремонтів і здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію і нове будівництво". Також глава "Укравтодору" запевнив - з 2020 року ямковий ремонт буде тільки аварійним, а поточний середній ремонт "піде в історію".

Утім, якщо вірити урядовим планам щодо будівництва та реконструкції доріг державного значення на 2018 рік, тільки у цьому році заплановано витратити на це 6,6 мільярда гривень. З них на капітальний ремонт передабачено близько 1,3 мільярда гривень, а на поточний середній - понад 4,8 мільярда.

За словами колишнього заступника міністра інфраструктури України Олександра Кави, п'ятирічні оцінки уряду в цілому виглядають реалістичними. У даному випадку йдеться лише про дороги державного значення, адже з 1 січня за місцеві дороги завдяки децентралізації відповідає місцева влада, пояснює експерт. Він зазначає: "З близько 50 тисяч кілометрів національних доріг 36 тисяч кілометрів потребують ремонту. Відносно останньої цифри заплановані 20 тисяч кілометрів можна вважати більшою частиною".

За місцеві дороги тепер відповідає місцева влада

Щоправда, Андрій Мартенс, експерт ініціативи "Реанімаційний пакет реформ", який спеціалізується на реформуванні дорожньої галузі, сумнівається у тому, що запланованих коштів вистачить саме на капітальні ремонти. "Враховуючи той факт, що такий ремонт коштуватиме від 30 мільйонів гривень за кілометр, то на 20 тисяч кілометрів доріг може знадобитися сума, щонайменше втричі більша за заплановану", - підрахував експерт. Утім, якщо виходити з того, що ремонт все ж залишатиметься середнім, із приблизно п'ятирічною гарантією, то розрахунки уряду є цілком реалістичними, додає Мартенс.

Фінансове питання

За словами Новака, з майже 300 мільярдів гривень, які будуть виділені на цю програму, левова частка - 178 мільярдів гривень - фінансуватиметься за рахунок дорожнього фонду, а близько 114 мільярдів - з "інших джерел". Втім, експерти не ставлять під сумнів реалістичність виділення цих грошей. За словами Кави, у разі, якщо в роботу дорожнього фонду не буде втручань з боку влади, то свою частину суми він забезпечить з легкістю. Решту ж переважно можна буде профінансувати за рахунок кредитів - Європейський банк реконструкції і розвитку та інші кредитори готові виділяти Україні гроші для будівництва доріг, пояснює експерт.

При цьому, на його думку, розраховувати на те, щоплатні дороги зможуть зробити значний внесок у загальну картину, не варто. "Попри постійні спекуляції, це не панацея. Приклад Польщі, де досі лише невелика частка державних доріг є в концесії, тут для нас досить красномовний", - каже Кава.

Втім, затвердження п'ятирічної програми може мати ще й опосередкований вплив на якість та ціну доріг. За словами Мартенса, зміна підходу від планування в межах одного бюджетного року дасть інвесторам стимул для того, щоб пропонувати свої послуги на українському ринку будівництва та ремонту доріг. "А чим більше компаній, тим вища конкуренція і, відповідно, вища якість роботи та нижчі ціни", - пояснює експерт.

Щоправда, навіть збільшене фінансування не завжди означатиме нові та безпечні дороги. За словами Гройсмана, місцева влада також почне отримувати мільярди з дорожнього фонду, а в містах та громадах вже зараз робиться набагато більше, ніж раніше. Але Мартенс не настільки оптимістичний. З одного боку, грошей на місцеві дороги дійсно стало більше - якщо раніше на рік виділялося близько 50-60 мільйонів гривень на область, то зараз йдеться про суми близько 300 мільйонів гривень, каже експерт.

Втім, за його словами, у більшості місцевих адміністрацій досі не створено структур, які б виконували функції замовлення робіт та контролю за їх виконання. "За таких умов цілком можливою є ситуація, коли, попри наявність коштів, не усі регіони зможуть використати їх за призначенням", - попереджає Мартенс.