Дороге рукостискання Порошенка і Трампа: по кому вдарить скандал? (відео)

"Проплачена" зустріч Порошенка і Трампа: кому найбільше зашкодить скандал? (25.05.2018)

Від 400 до 600 тисяч доларів. Саме стільки начебто коштувала українській стороні організація зустрічі між Петром Порошенком і Дональдом Трампом у Вашингтоні у червні минулого року. Кому потрібен цей скандал і чому Київ обвинувачують у замороженні розслідування справи проти Пола Манафорта?