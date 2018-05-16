 Дороге рукостискання Порошенка і Трампа: по кому вдарить скандал? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.05.2018

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Політика й суспільство

Дороге рукостискання Порошенка і Трампа: по кому вдарить скандал? (відео)

Щонайменше 400 тисяч доларів начебто заплатили адвокату президента США за організацію зустрічі між Петром Порошенком і Дональдом Трампом у Вашингтоні у червні минулого року. Кому шкодить, а кому вигідний скандал?

Зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа у Вашингтоні.

Зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа у Вашингтоні.

Офіційний Київ заперечує, що ця зустріч була проплаченою і вважає матеріал ВВС дезінформацією і фейком, щоб нашкодити українсько-американським відносинам. Опитані DW експерти так не вважають. Ось чому: 


 

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BBC: українська сторона заплатила за зустріч Порошенка з Трампом

Українська сторона нібито заплатила адвокату Дональда Трампа від 400 до 600 тисяч доларів за організацію зустрічі між Порошенком і Трампом, повідомляє BBC. (23.05.2018)  

Київ заперечує, що зустріч Порошенка з Трампом була проплачена

Адміністрація президента України Петра Порошенка заперечила, що його перша зустріч з американським президентом була проплачена. Раніше ВВС повідомила, що за це українська сторона заплатила від 400 до 600 тисяч доларів. (23.05.2018)  

В Україні відбулись перші випробування Javelin

Президент України Петро Порошенко повідомив про перші випробування ракетних комплексів Javelin, які надали Сполучені Штати Америки. (22.05.2018)  

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