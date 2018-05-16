Дороге рукостискання Порошенка і Трампа: по кому вдарить скандал? (відео)

Щонайменше 400 тисяч доларів начебто заплатили адвокату президента США за організацію зустрічі між Петром Порошенком і Дональдом Трампом у Вашингтоні у червні минулого року. Кому шкодить, а кому вигідний скандал?
Офіційний Київ заперечує, що ця зустріч була проплаченою і вважає матеріал ВВС дезінформацією і фейком, щоб нашкодити українсько-американським відносинам. Опитані DW експерти так не вважають. Ось чому:
Українська сторона нібито заплатила адвокату Дональда Трампа від 400 до 600 тисяч доларів за організацію зустрічі між Порошенком і Трампом, повідомляє BBC. (23.05.2018)
Адміністрація президента України Петра Порошенка заперечила, що його перша зустріч з американським президентом була проплачена. Раніше ВВС повідомила, що за це українська сторона заплатила від 400 до 600 тисяч доларів. (23.05.2018)