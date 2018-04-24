Донори пообіцяли понад чотири мільярди доларів допомоги Сирії

Міжнародні донори, учасники дводенної конференції щодо Сирії в Брюсселі, нададуть, як очікується, 4,4 мільярда доларів на допомогу роздертій війною країні та її населенню. Про це у середу, 25 квітня, повідомив глава Управління з координації гуманітарних питань ООН Марк Лоукок, передає агенція новин dpa. У донорській конференції для допомоги Сирії, організованій ООН та ЄС, беруть участь представники близько 80 країн.

Найбільші внески пообіцяли зробити Євросоюз, Великобританія та Німеччина. Остання виділить на підтримку сирійців мільярд євро. Раніше повідомлялося, що ООН і партнери організації потребують щонайменше 3,5 мільярда доларів для допомоги 13 мільйонам людей у Сирії. Торік, коли в ЄС проводили подібну конференцію, країни-донори пообіцяли виділити 5,6 мільярда євро, цього року очікували стільки ж. США ж поки не змогли назвати суму своєї допомоги через внутрішні бюджетні процеси.

Силовий варіант для Сирії - "піррова перемога"

Спроби вирішити тривалий конфлікт у Сирії силою призведе лише до "піррової перемоги". Про це на донорській конференції заявив спецпредставник ООН з питань Сирії Стаффан де Містура. Він закликає вести політичні переговори. "Треба говорити на тему конституції, на тему виборів", - цитує дипломата агенція "Інтерфакс". Він додав, що за випадку нового витку агресії виникнуть проблеми з фінансуванням відновлення Сирії та ризик посилення терористичного угруповання "Ісламська держава".

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