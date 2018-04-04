 Донори пообіцяли надати Лівану 11 мільярдів доларів допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Донори пообіцяли надати Лівану 11 мільярдів доларів допомоги

Конференція донорів з 30 країн зібрала 11 мільярдів доларів на допомогу Лівану, де перебуває приблизно мільйон біженців із Сирії.

Бейрут

Столиця Лівану Бейрут

30 країн та міжнародних організацій, що зібралися на конференції в Парижі, пообіцяли надати Лівану 11 мільярдів доларів фінансової допомоги у позиках та грантах під інвестиційні проекти. Про це в п'ятницю, 6 квітня, повідомила інформаційна агенція dpa.

DW.COM

Німеччина проявила ініціативу у наданні фінансової допомоги ООН для підтримки біженців на Близькому Сході. ООН нині не вистачає коштів навіть для надання біженцям необхідного мінімуму. (30.09.2015)

Згідно з даними ООН, у Лівані, що межує з охопленою війною Сирією, наразі перебуває майже мільйон сирійських біженців. До 2010 року, коли почався конфлікт у Сирії, населення Лівану, за даними Світового банку, складало 4,3 мільйона осіб.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обіцянка фінансової допомоги Лівану від міжнародних донорів вказує на високу оцінку світовою спільнотою політичного та релігійного плюралізму в Лівані.

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