Донори пообіцяли надати Лівану 11 мільярдів доларів допомоги

30 країн та міжнародних організацій, що зібралися на конференції в Парижі, пообіцяли надати Лівану 11 мільярдів доларів фінансової допомоги у позиках та грантах під інвестиційні проекти. Про це в п'ятницю, 6 квітня, повідомила інформаційна агенція dpa.

Згідно з даними ООН, у Лівані, що межує з охопленою війною Сирією, наразі перебуває майже мільйон сирійських біженців. До 2010 року, коли почався конфлікт у Сирії, населення Лівану, за даними Світового банку, складало 4,3 мільйона осіб.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обіцянка фінансової допомоги Лівану від міжнародних донорів вказує на високу оцінку світовою спільнотою політичного та релігійного плюралізму в Лівані.