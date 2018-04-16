Донецька фільтрувальна станція знову запрацювала

Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водопостачанням більш ніж 300 тисяч жителів прилеглих територій (як підконтрольних, так і непідконтрольних Києву), по обіді в неділю, 22 квітня, знову запрацювала. Про це повідомив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

"Триває процес заповнення системи водою. До ранку (23 квітня. - Ред.) централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району буде повністю відновлене", - зазначив він. Запуск водоочисної споруди підтвердили й представники сепаратистів, які контролюють Донецьк.

Роботу станції призупинили після того, як 17 квітня під обстріл потрапив автобус, який перевозив персонал Донецької фільтрувальної станції. Через це п’ятеро співробітників компанії поранені, один - у важкому стані. Наступного дня станцію законсервували.

Станція забезпечує водопостачання серед інших Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, селища Бетманове (до 2016 року - Червоний Партизан), сіл Крута Балка і Верхньоторецьке.