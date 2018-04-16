 Донецька фільтрувальна станція знову запрацювала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Донецька фільтрувальна станція знову запрацювала

Частина Донецька і околиці мають знову бути з водою. Повністю водопостачання відновиться на ранок понеділка.

Leitungswasser (picture-alliance/R. Weihrauch)

Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водопостачанням більш ніж 300 тисяч жителів прилеглих територій (як підконтрольних, так і непідконтрольних Києву), по обіді в неділю, 22 квітня, знову запрацювала. Про це повідомив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

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Розташована на території, підконтрольній "ДНР", Донецька фільтрувальна станція призупинила роботу на п'ять днів через обстріли. Постачання питної води припинено до низки міст та селищ по обидва боку лінії розмежування. (18.04.2018)

Донецька фільтрувальна станція - один з об'єктів цивільної інфраструктури, що найбільше потерпає від перехресного вогню на Донбасі. При цьому від неї залежить водопостачання для понад півмільйона людей. (21.12.2017)

"Триває процес заповнення системи водою. До ранку (23 квітня. - Ред.) централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району буде повністю відновлене", - зазначив він. Запуск водоочисної споруди підтвердили й представники сепаратистів, які контролюють Донецьк.

Роботу станції призупинили після того, як 17 квітня під обстріл потрапив автобус, який перевозив персонал Донецької фільтрувальної станції. Через це п’ятеро співробітників компанії поранені, один - у важкому стані. Наступного дня станцію законсервували.

Станція забезпечує водопостачання серед інших Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, селища Бетманове (до 2016 року - Червоний Партизан), сіл Крута Балка і Верхньоторецьке.
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