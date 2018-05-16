Дональд Трамп розповів про продуктивні переговори з КНДР щодо саміту

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися. Трамп заявив про "продуктивні переговори" з Північною Кореєю щодо цього і можливість проведення саміту в Сінгапурі.
Президент США Дональд Трамп повідомив про "продуктивні" переговори з Північною Кореєю щодо можливої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це Трамп написав у ніч на суботу, 26 травня, в соціальній мережі Twitter. Глава Білого дому також наголосив, якщо зустріч і відбудеться, то це станеться, швидше за все, в Сінгапурі.
Так само не виключено, що обидва лідери проведуть переговори саме 12 червня, тобто так, як і планувалося спершу. Утім, Трамп припустив, що саміт може "в разі необхідності" відбутися і після цієї дати.
Як повідомлялося, 24 травня Дональд Трамп скасував зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня. Він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі" та застеріг КНДР від будь-яких необдуманих кроків, зазначивши, що американська армія готова до всього.
У відповідь на це Північна Корея назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів зі США. Напередодні Трамп припустив, що зустріч може відбутися, і що є переговори щодо цього.
Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у березні. У квітні влада КНДР вперше заявила про можливість обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч була запланована на 12 червня в Сінгапурі.
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