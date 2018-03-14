 Дональд Трамп вимагає смертної кари для наркоділерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
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Новини

Дональд Трамп вимагає смертної кари для наркоділерів

Президент США Дональд Трамп прагне змін у політиці покарань наркоділерів, знизивши планку для їхнього ув'язнення та уможлививши застосовування смертної кари. У США близько 2,4 мільйона осіб мають залежність від опіатів.

Дональд Трамп хоче посилити покарання для наркоділків

Дональд Трамп хоче посилити покарання для наркоділків

Президент США Дональд Трамп планує посилити покарання для торговців наркотиками - аж до смертної кари "у тих випадках, де це доречно відповідно до чинного законодавства". Як пише інформагенція AFP з посиланням на представників міністерства юстиції США, президент прагне зниження мінімального обсягу наркотиків, за який передбачене покарання у вигляді ув'язнення за розповсюдження. Новий план має бути оприлюднено в понеділок, 19 березня.

Родріго Дутерте

Родріго Дутерте

Утім, ініціатива президента вимагатиме схвалення Конгресу, її підтримка депутатами - під питанням. Багато представників опозиційної Демократичної партії США виступають проти посилення покарань за торгівлю наркотиками, оскільки не вважають, що це допоможе побороти "епідемію опіатів".

У США близько 2,4 мільйона американців мають залежність від опіатів - групи наркотичних речовин, що включає як героїн, так і певні легальні знеболювальні, які можна отримати за рецептом лікаря. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, з липня 2016 року до вересня 2017 року у відділеннях екстреної допомоги американських лікарень зафіксували понад 142,5 тисячі випадків звернень із підозрою на передозування опіатами. Загалом кількість передозувань у 2017 році порівняно з 2016 зросла на 30 відсотків, цитує звіт Центру інформагенція AFP.

Трамп раніше висловлювався схвально про політику філіппінського лідера Родріго Дутерте, який заохочує в своїй країні убивства торговців наркотиками без суду і слідства.
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