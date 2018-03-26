 Додатку для знайомств Grindr закидають витік даних про ВІЛ-статус | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.04.2018
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Економіка

Додатку для знайомств Grindr закидають витік даних про ВІЛ-статус

Використовуваному гомо- та бісексуальними чоловіками мобільному додатку для знайомств Grindr закидають недбале поводження з даними про ВІЛ-статус користувачів.

IPhone App Grindr (picture alliance/dpa)

Популярний у світі мобільний додаток для знайомств Grindr, яким користуються переважно гомо- та бісексуальні чоловіки, потрапив під шквал критики через начебто недбале поводження з приватними даними користувачів.

У норвезькому дослідницькому інституті Sintef у вівторок, 3 квітня, оприлюднили повідомлення, згідно з яким було встановлено, що компанія-власник Grindr передає персональні дані користувачів, такі як електронна пошта, місцезнаходження та навіть вказаний ВІЛ-статус, двом приватним компаніям, які опікуються технічною оптимізацією програми.

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Особливо дані про ВІЛ-статус стали приводом для хвилі критики на адресу компанії. "Це дуже серйозна річ - передавати такі медичні дані. Вони відправляються американським компаніям, які не мають дозволів та систем для захисту медичних даних", - стверджують норвезькі дослідники. На їхнє переконання, інформація зрештою може опинитися у руках батьків, роботодавців або навіть влади, що небезпечно для користувачів у тих країнах, де гомосексуальні зв'язки вважаються злочином і караються серйозними штрафами чи навіть смертною карою.

У компанії, що керує додатком, підтвердили факт передачі, зокрема, данних про ВІЛ-статус користувачів "дуже поважним компаніям", разом з якими використовується та оптимізується платформа Grindr. Жодні дані ніколи не були продані комусь із комерційною метою, запевняють у компанії. Крім того, там наголошують, що технічні партнери, які отримували дані, юридично зобов'язані обробляти дані таємно та забезпечувати їх захист.

Grindr, заснований у 2009 році, має, за власними даними, понад три мільйони активних користувачі по всьому світу на день. У своєму профілі в додатку користувачі можуть, окрім фото, додавати різного роду особисту інформацію, зокрема й ВІЛ-статус та дату останнього тесту на ВІЛ.
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