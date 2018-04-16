Добкін: Втеча Януковича до Харкова у 2014 році була офіційним візитом

Втеча екс-президента Віктора Януковича з Києва до Харкова на двох вертольотах пізно ввечері 22 лютого 2014 року насправді була заздалегідь узгодженим офіційним візитом. Про це в середу, 18 квітня, повідомив на допиті в Оболонському районному суді Києва депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційний блок", колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, інформує агенція "Українські Новини".

"Я повністю забезпечував офіційний візит глави держави в Харківську область 22 лютого 2014 року", - зазначив Добкін, котрий виступає свідком у справі колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Народний депутат стверджує, що попри пізній час прибуття Януковича до Харкова, його візит був офіційним. За словами Добкіна, екс-президента супроводжували незнайома жінка, син Віктор, тодішні спікер Верховної Ради Володимир Рибак і голова Адміністрації президента Андрій Клюєв. Екс-президент начебто планував відвідати місцеві підприємства і з'їзд депутатів. На з'їзд депутатів в Харкові Янукович врешті не пішов, бо Добкін вирішив, що це може нести загрозу його життю та здоров'ю. Депутат стверджує, що 22 лютого 2014 року до Харкова прибули кілька тисяч радикально налаштованих молодих людей з центральних регіонів країни.

Також Добкін розповів про телефонні перемовини Віктора Януковича з колишнім головою "Правого сектора" Дмитром Ярошем, в результаті яких начебто було скасовано запланований активістами "Євромайдану" штурм президентської резиденції "Межигір’я".