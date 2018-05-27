 Для турків, які проживають за кордоном, розпочалося голосування на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Для турків, які проживають за кордоном, розпочалося голосування на виборах

До 19 червня турки, що проживають поза межами Туреччини, мають змогу проголосувати на виборах президента і парламенту.

Посольство Туреччини в Берліні

Посольство Туреччини в Берліні

Турки, які проживають за кордоном, починаючи з четверга, 7 червня, мають можливість проголосувати на виборах парламенту та президента Туреччини. Виборчі дільниці у консульствах і посольствах будуть відкриті до 19 червня, повідомили турецькі дипломатичні представництва у Німеччині. Голосування у самій Туреччині відбудеться 24 червня. У разі, якщо президента не буде обрано абсолютною більшістю голосів у першому турі, другий тур президентських виборів пройде 8 липня.

Кандидати у президенти Туреччини

Кандидати у президенти Туреччини

Проголосувати турки зможуть у 60 країнах поза межами Туреччини. За кордоном зареєстровано понад три мільйони турецьких виборців - це більш ніж п'ять відсотків від загального числа виборців у державі. У Німеччині зареєстровано близько 1,4 мільйона турецьких виборців, далі йдуть Франція (341 тисяча) та Нідерланди (260 тисяч). Як зазначає інформагенція dpa, рівень підтримки чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана серед турків у Німеччині під час минулорічного референдуму виявився значно вищий, ніж серед населення у самій Туреччині.

Нагадаємо, у квітні Ердоган несподівано оголосив про дострокові вибори 24 червня. Чергові вибори мали відбутися у листопаді 2019 року. Участь у виборах до парламенту беруть вісім партій. За крісло президента позмагаються шестеро кандидатів, серед яких і Ердоган. Експерти прогнозують, що Ердогана переоберуть вже у першому турі.

Вибори проходять на тлі посилених переслідувань багатьох опозиціонерів, яких уряд Ердогана вважає причетними до провального військового путчу у липні 2016 року.

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Аудіо й відео до теми

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