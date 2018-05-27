Для турків, які проживають за кордоном, розпочалося голосування на виборах

До 19 червня турки, що проживають поза межами Туреччини, мають змогу проголосувати на виборах президента і парламенту.
Турки, які проживають за кордоном, починаючи з четверга, 7 червня, мають можливість проголосувати на виборах парламенту та президента Туреччини. Виборчі дільниці у консульствах і посольствах будуть відкриті до 19 червня, повідомили турецькі дипломатичні представництва у Німеччині. Голосування у самій Туреччині відбудеться 24 червня. У разі, якщо президента не буде обрано абсолютною більшістю голосів у першому турі, другий тур президентських виборів пройде 8 липня.
Проголосувати турки зможуть у 60 країнах поза межами Туреччини. За кордоном зареєстровано понад три мільйони турецьких виборців - це більш ніж п'ять відсотків від загального числа виборців у державі. У Німеччині зареєстровано близько 1,4 мільйона турецьких виборців, далі йдуть Франція (341 тисяча) та Нідерланди (260 тисяч). Як зазначає інформагенція dpa, рівень підтримки чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана серед турків у Німеччині під час минулорічного референдуму виявився значно вищий, ніж серед населення у самій Туреччині.
Нагадаємо, у квітні Ердоган несподівано оголосив про дострокові вибори 24 червня. Чергові вибори мали відбутися у листопаді 2019 року. Участь у виборах до парламенту беруть вісім партій. За крісло президента позмагаються шестеро кандидатів, серед яких і Ердоган. Експерти прогнозують, що Ердогана переоберуть вже у першому турі.
Вибори проходять на тлі посилених переслідувань багатьох опозиціонерів, яких уряд Ердогана вважає причетними до провального військового путчу у липні 2016 року.
Чотири опозиційні партії у Туреччині створили альянс перед виборами до парламенту. Однак вони не змогли висунути єдиного кандидата на президентські вибори, що відбуватимуться одночасно. (06.05.2018)
Amnesty International закидає Туреччині використання надзвичайного стану для створення атмосфери страху для правозахисників і представників громадянського суспільства. (26.04.2018)