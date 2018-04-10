Директор представництва Freedom House: В Україні стало менше свободи слова

Рівень свободи та демократії в Україні погіршився вперше з 2014 року. Про це йдеться в дослідженні неурядової міжнародної організації Freedom House "Країни в перехідному періоді 2018. Протистояння антилібералізму", яке було опубліковано у середу, 11 квітня. Зараз демократична оцінка України становить 4,64 бала, тоді як минулорічний показник становив 4,61 бала (де 1 бал - показник стійкої демократії, а 7 - авторитарний режим). Директор представництва організації в Україні Метью Шааф в інтерв'ю DW розповів про причини таких результатів.

DW: У доповіді Freedom House - "Nations in Transit 2018" Україну на мапі зображено жовто-гарячим кольором, тобто це країна з урядом перехідного періоду і змішаним режимом. Що мається на увазі?

Метью Шааф: Це країни з міксом із сильних демократичних інституцій, однак також із багатьма викликами для демократії і управління на локальному і національному рівнях. Тому ми вважаємо, що Україна перебуває десь посередені між країнами, де демократія є сильною, і такими країнами, як Росія або держави Центральної Азії, де правління є більш авторитарним і демократія не працює, або взагалі не існує. Під час оцінки ми послуговуємося сімома категоріями: національні демократичні органи управління, виборчий процес, громадянське суспільство, незалежні медіа, локальні демократичні органи управління, судова система, боротьба з корупцією.

Freedom House помістив Україну поряд із Грузією, Молдовою, Вірменією та Киргизстаном як країну, що рухається у негативному напрямку і має ризик перетворення на авторитарну. Чому ви так вважаєте?

Цього року вперше з 2014 року загальна оцінка, яку отримала Україна, пішла на погіршення. Так, було багато досягнень, однак також постало багато викликів, серед них і конфлікт на Сході, і величезне відставання у реформах та змінах, що мають трапитися в українському суспільстві і в українській системі управління. На жаль, цього року індикатор погіршення потужніший за індикатор покращення. Загалом з 2014 року ми спостерігали багато процесів розвитку. Однак, на жаль, у двох царинах у 2018 році ми бачимо погіршення - це ситуація з незалежними медіа та громадянським суспільством. Це сталося через тиск на медіа, через цензуру, атаки на журналістів. І також через кампанію проти громадянського суспільства, яка проявилася у нових юридичних вимогах до активістів неурядових організацій надавати уряду додаткову інформацію про себе. Ці негативні тенденції у двох із семи категоріях, які ми оцінюємо, тривають з 2017 року, і це вплинуло на загальну оцінку демократичних процесів в Україні у 2018 році.

На вашу думку, чи може ситуація з демократією в Україні мати позитивний розвиток?

Звичайно, ми відзначили і деякі позитивні зміни торік на національному рівні, зокрема, реформування системи охорони здоров'я, візова лібералізація (між Україною та ЄС. - Ред.) і фіналізація угоди про асоціацію з Європейським Союзом є головними досягненнями минулого року. Цього року можуть бути покращення, якщо зрушить з місця питання Антикорупційного суду. Поки що це рухи туди-сюди. І ми не бачимо політичної волі і політичного тиску з боку найвищих лідерів заради того, щоб цей суд реально запрацював. Пропозиції президента щодо змін у законі, який регулює функціонування громадянського суспільства, зазнали критики з боку міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, і з боку українського громадянського суспільства. Що може покращити цю ситуацію? Це станеться, якщо президент і його адміністрація сяде з представниками громадянського суспільства за стіл для широких консультацій щодо того, які проблеми існують у регуляції громадських організацій і що можна зробити з цим. Це набагато краще за прийняття рішень за закритими дверима, що було modus operandi за рік, що минув.