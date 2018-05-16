Директорка ЦРУ з темним минулим

Сенат США в четвер, 17 травня, затвердив Джину Гаспел головою Центрального розвідувального управління (ЦРУ). "За" Гаспел проголосували 54 сенатори, "проти" - 45. Гаспел стала першою жінкою в історії, яка очолила ЦРУ, а також першою "пересічною" агенткою, яка так високо просунулась по кар'єрній драбині у відомстві.

61-річну Гаспел пов'язує з ЦРУ кілька десятків років роботи на спецслужбу. Однак докладно розповісти про її діяльність не вдасться, адже близько 30 років вона працювала під прикриттям у Африці, Європі та низці інших, засекречених місць. Оглядачі передбачали, що на заваді її призначенню очільницею ЦРУ могла б стати саме ця частина її біографії - оскільки вона містить забагато білих плям.

Якою була її роль у так званій програмі затримання та допитів, що була запроваджена у ЦРУ після терористичних атак 11 вересня 2001 року? У цей час практикувались викрадення та передача підозрюваних у тероризмі до таємних тюрем ЦРУ, де застосовувались "розширені методи допиту" - як от симуляція утоплення, що правозахиниками оцінюється як тортура.

Крім того, у 2005 році Гаспер очолювала одну з таких таємних в'язниць у Таїланді - у ній також застосовували тортури щодо ув'язнених. За вищим наказом Гаспер розпорядилась знищити відеозаписи допитів, які практикувались у керованій нею установі. Обидва факти задокументовані - наскільки це було можливо - правозахисниками та журналістами. Зважаючи на них, Гаспер навіть хотіла знімати свою кандидатуру на посаду главу ЦРУ, але намір так і залишився наміром.

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Соратники та противники

Утім, директорка ЦРУ мала і має певну підтримку, приміром, з лав колишніх високопосадовців спецслужб - вони навіть поширювали відкритого листа, в якому однозначно висловлювались за Гаспел. Сенатори, які підтримали її кандидатуру, аргументували: Гаспел має особливо добру кваліфікацію для управління ЦРУ через свої експертні знання. А що стосується її причетності до знищення відео, то вона, на їхній погляд, лише дотримувалася чинних нормативних приписів. За це, переконані прибічники призначення Гаспел, вона не повинна нести відповідальність.

Її соратники вказували також на експертний висновок уряду за часів президента Барака Обами, згідно з яким ніхто не повинен бути засуджений за знищення записів. Після цього адміністрація Обами видала указ про те, що жоден співробітник ЦРУ не притягатиметься до відповідальності у зв'язку з помилковими діями в рамках розслідування терактів 11 вересня 2001 року.

Утім, противники Гаспел теж не мовчали: 100 високопоставлених представників армії, зі свого боку, також написали відкритого листа з закликом не допустити призначення Гаспел. "Усі факти мають бути розлянуті на слуханнях у Сенаті", - вимагала юристка та експертка з питань безпеки з Університету Фордхема в Нью-Йорку Карен Грінберг.

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Аргументи "за" і "проти" 16 травня були заслухані на засіданні Комітету з діяльності спецслужб, члени якого більшістю голосів рекомендували Гаспел на посаду директорки ЦРУ.

Судове переслідування в Європі?

Працювати на посаді директорки ЦРУ Гаспел доведеться під прискіпливим поглядом громадських організацій. Адже рішення Сенату про її обрання на посаду відразу наразилось на критику правозахисників. "Вона є передбачуваним і перверзним побічним продуктом відмови США опрацьовувати помилки минулого", - заявила речниця організації Human Rights Watch.

У Європі також ситуація з минулим Гаспел не виглядає однозначно. Європейський центр конституційних питань та прав людини (ECCHR) у Берліні минулого року надав німецькій прокуратурі документи, які компрометують Джину Гаспел. Досьє, надане Центром, досі є частиною кримінального провадження, яке триває в Німеччині й було розпочате після того, як стало відомо про закиди знущання у тюрмах ЦРУ.

Тож Гаспел, незважаючи на призначення, повинна мати на увазі, що проти неї їде розслідування в Європі. "Ми й надалі надаватимемо інформацію про всю програму знущань, включно з постраждалими особами, німецькій прокуратурі, а також іншим європейським прокуратурам чи слідчим суддям і Міжнародному кримінальному судові", - повідомили DW в Центрі.