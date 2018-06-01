 Дипломати побоюються проблем на саміті G7 через Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

Дипломати побоюються проблем на саміті G7 через Трампа

Імовірно, світові лідери не зможуть сформулювати заключну заяву на саміті Великої сімки. У дипломатичних колах кажуть, що каменем спотикання стане позиція США з низки питань.

Протиріччя між Дональдом Трампом (на фото) та іншими лідерами держав групи G7 загострюється

Протиріччя між Дональдом Трампом (на фото) та іншими лідерами держав групи G7 загострюється

Через протиріччя між лідерами провідних світових держав та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом саміт Великої сімки (G7) цього тижня в Канаді може залишитися без традиційного заключного комюніке. Цей документ хоч і не має зобов'язальної сили, як правило окреслює напрямки глобальної політики. Суперечки з Вашингтоном стосуються зокрема торговельної та кліматичної політики, повідомили у понеділок, 4 червня, у дипломатичних колах джерела агенцій Reuters та dpa.

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Євросоюз звернувся до СОТ через запровадження США з 1 червня ввізного мита на сталь та алюміній. Водночас у Єврокомісії обмірковують подальші кроки.

Президент Франції Еммануель Макрон у Конгресі США виголосив промову про важливість боротьби за захист довкілля і подолання протиріч між державами. (25.04.2018)

Попри вихід США із ядерної угоди з Іраном, країна не порушує її, підтверджують у МАГАТЕ. Обсяги низькозбагаченого урану, яким володіє Іран, не перевищують допустимого угодою максимуму. (24.05.2018)

Лідери держав Великої сімки ухвалили заключну декларацію саміту в Таорміні, в якій, зокрема, заявили про готовність посилити санкції проти РФ та КНДР та пообіцяли боротись проти протекціонізму. (27.05.2017)

"Позиція США з певних питань може ускладнити переговори щодо підсумкової заяви", - сказав один із співрозмовників з Єлисейського палацу, вказуючи також на іранську ядерну угоду, з якої США вийшли, та перенесення посольства Сполучених Штатів в Ізраїлі до Єрусалима. У Берліні ж припускають, що замість заключного комюніке Канада як країна-господарка саміту просто випустить заяву з підсумком зустрічі.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. У відповідь на це в ЄС заявили про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом у Ірані, від можливих американських санкцій.

А минулого тижня адміністрація Трампа фактично розв'зала торговельну війну, запровадивши з 1 червня мита на вироби зі сталі та алюмінію з Євросоюзу, Канади та Мексики.

На минулорічному саміті Великої сімки в Італії в тексті заключного комюніке зазначалося про розбіжності між Дональдом Трампом та іншими учасниками групи в питанні захисту клімату. Водночас у ньому була зафіксована спільна позиція лідерів провідних держав з багатьох питань. 

  • Історичний ранок

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    Історичний ранок

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  • Свобода у стилі Трампа

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  • Між двох вогнів

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

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  • Нове алібі Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Нове алібі Трампа

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  • Трамп робить погоду

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Трамп робить погоду

    У червні 2017 Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з Паризької угоди, оскільки вона, на думку президента, не вигідна Вашингтону. Але вже на початку цього року американський лідер припустив, що США можуть повернутися назад, якщо вдасться досягнути кращої угоди. "Ми хочемо мати чисту воду, чисте повітря, але ми також хочемо мати конкурентоспроможний бізнес", - сказав він.

  • Чия кнопка більша?

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Чия кнопка більша?

    Протистояння між США та КНДР за президентства Дональда Трампа загострилося. На початку 2018 року глави держав посперечалися, хто володіє більшим ядерним потенціалом. Спочатку "ядерною кнопкою" похвалився Кім Чен Ин, а потім естафету перейняв Трамп: "Я теж маю ядерну кнопку. Але вона набагато більша, потужніша і вона працює".

    Автор: Ольга Войтович


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Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

Дональд Трамп - вже рік обіймає посаду президента США. Чим запам’ятався новий господар Білого дому за цей час - у карикатурах Сергія Йолкіна. (19.01.2018)  

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