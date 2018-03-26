Дипломатичні активи РФ у США можуть бути заморожені - посол

Російські дипломатичні активи в Сполучених Штатах Америки можуть заарештувати, попри те, що на дипломатичну власність поширюється дія Віденської конвенції. Про це в четвер, 29 березня, заявив посол США в Росії Джон Гантсман.

Посол нагадав, що, окрім Віденської конвенції, яка гарантує недоторканність дипломатичної власності, "існують і інші угоди". "Існує Віденська конвенція, яка гарантує недоторканність. Нею керуються при обговоренні будь-якої ситуації. Але існують також інші угоди, досягнуті в різний час, які тим чи іншим чином стосуються питань дипломатичної власності, дипломатичних об'єктів. Тож не варто робити припущень про те, як розвиватимуться події", - зауважив посол в інтерв'ю телеканалу РБК.

Росія володіє на правах власності будівлею генерального консульства в Сан-Франциско і будівлею торгового представництва у Вашингтоні. Державний департамент США оголосив, що США позбавляють Росію права використовувати ці об'єкти з 2 вересня 2017 року. Самі будівлі позбавлено дипломатичного імунітету. МЗС РФ назвало ці дії такими, що суперечать міжнародним конвенціям, а російський президент Володимир Путін пообіцяв, що Росія позиватиметься проти США до суду.

Крім того, наприкінці 2016 року Вашингтон позбавив російських дипломатів права користуватися так званими посольськими дачами в Нью-Йорку й Меріленді.

Нагадаємо, раніше цього тижня близько 30 країн світу, серед яких і США, оголосили про видворення понад 140 російських дипломатів із солідарності з Великобританією, яка першою оголосила про вислання 23 росіян у зв'язку з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля.