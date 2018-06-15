 ″Дизельний скандал″: у Німеччині затримали керівника Audi | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

"Дизельний скандал": у Німеччині затримали керівника Audi

Керівника концерну Audi Руперта Штадлера затримали в Німеччині через звинувачення в шахрайстві, що сприяло продажам автомобілів з маніпульованими даними про шкідливі викиди.

Керівника Audi затримано за звинуваченням у шахрайстві

Керівника Audi Руперта Штадлера затримали за звинуваченням у шахрайстві

Генерального директора німецького автовиробника Audi Руперта Штадлера (Rupert Stadler) було затримано в рамках розслідування маніпуляцій з дизельними двигунами. Про це в понеділок, 18 червня, повідомила компанія Volkswagen, якій належить Audi.

На минулому тижні прокуратура Мюнхена висунула обвинувачення проти Руперта Штадлера, якому закидають шахрайство, що сприяло продажам автомобілів з маніпульованими даними про шкідливі викиди. Також було проведено обшук в його приватній резиденції. Крім нього, обвинувачення були висунуті ще 20 особам.

За даними німецької прокуратури, з 2009 року в США та Європі Audi продав щонайменше 210 тисяч автомобілів з дизельними двигунами, які, як вважалось, були обладнані програмним забезпеченням для контролю викидів під час водіння.

DW.COM

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Audi є дочірнім підприємством автовиробника Volkswagen, який є учасником "дизельного скандалу" від самого його початку. Раніше Audi призупинив продаж автомобілів моделей A6 та A7 через підозру в маніпуляціях шкідливими викидами. Окрім того, німецьке відомство автомобільного нагляду зобов'язало Audi переобладнати програмне забезпечення на 127 тисячах автівках в усьому світі через "дизельний скандал".

Нагадаємо, що "дизельний скандал" спалахнув у вересні 2015 року навколо концерну Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.

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