Дизельний скандал: США пред'явили обвинувачення екс-керівнику Volkswagen

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки у четвер, 3 травня, оприлюднило обвинувачення, пред'явлене колишньому главі німецької компанії Volkswagen Мартіну Вінтеркорну (Martin Winterkorn). Йому закидають змову для приховування обману щодо показників викиду газів у автомобілях VW. Обвинувачення пред'явили ще у березні, однак тоді воно мало статус таємного, повідомляє агенція новин Reuters.

У заяві генпрокурора США Джеффа Сешнса зазначається: "Схема Volkswagen щодо маніпуляцій з законодавчими вимогами сягнула аж верхівки компанії". Німецький автовиробник заявив, що не коментує окремі судові процеси та співпрацює з американською юстицією, додає агентство АР. Компанія VW у 2017 році залагодила справу у США зі штрафом у 4,3 мільярда доларів та обіцянкою витратити не менше 25 мільярдів доларів на штрафи від регуляторів, штатів, а також компенсації для дилерів та покупців.

Очікується, що 70-річний Вінтеркорн залишиться у Німеччині, оскільки Берлін не здійснює екстрадицію своїх громадян за межі ЄС. Утім, його можуть засудити у ФРН - прокуратура раніше заявляла про те, що він фігурує у розслідуванні. Сам Вінтеркорн у свідченнях перед Бундестагом сказав, що не був обізнаний з шахрайською схемою з показниками на підприємстві.

"Дизельгейт"

Як встановило американське розслідування, компанія Volkswagen у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності у США в 2007 році. Топ-менеджмент автоконцерну анонсував виробництво "чистого дизеля", однак у ході розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, яке розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий на час перевірки на відповідність екологічним стандартам або реальний на час використання на дорозі. В залежності від цього регулювалась система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів міг перевищувати їх у 40 разів.