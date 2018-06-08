 ″Дизельний скандал″: прокуратура проводить розслідування щодо керівника Audi | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Дизельний скандал": прокуратура проводить розслідування щодо керівника Audi

Керівник концерну Audi Руперт Штадлер має статус обвинуваченого у справі, повідомили у прокуратурі Мюнхена. Йому закидають шахрайство, що сприяло продажам автомобілів з маніпульованими даними про шкідливі викиди.

Руперту Штадлеру закидають шахрайство

Руперту Штадлеру закидають шахрайство

У справі про розслідування маніпуляцій з дизельними двигунами обвинувачення висунуто голові правління автовиробника Audi Руперту Штадлеру (Rupert Stadler). Про це у понеділок, 11 червня, повідомила прокуратура Мюнхена. За словами представника відомства, у статусі обвинуваченого Штадлер перебуває з 30 травня цього року.

Крім того, обшуки проведені у приватному помешканні ще одного члена правління концерну, ім'я якого не називають. Як і Штадлеру, йому закидають шахрайство, а також "пособництво у фальшуванні", що сприяло продажам автомобілів з дизельними двигунами з маніпульованими даними про шкідливі викиди.

DW.COM

У федеральному відомстві автомобільного транспорту підозрюють, що майже мільйон автівок концерну Daimler оснащений програмою, що маніпулює системою очищення вихлопних газів. (10.06.2018)

Німецьке відомство автомобільного нагляду зобов'язало Audi переобладнати програмне забезпечення на 127 тисячах автівках по всьому світу через "дизельний скандал". (21.01.2018)

Audi є дочірнім підприємством автовиробника Volkswagen, який є учасником "дизельного скандалу" від самого його початку. Раніше Audi призупинив продаж автомобілів моделей A6 та A7 через підозру в маніпуляціях шкідливими викидами. Окрім того німецьке відомство автомобільного нагляду зобов'язало Audi переобладнати програмне забезпечення на 127 тисячах автівках в усьому світі через "дизельний скандал".

На минулому тижні Федеральне відомство автомобільного транспорту (KBA) виявило в автомобілях концерну Daimler п'ять заборонених до використання програмних функцій, здатних відключати систему очищення вихлопних газів. 

Нагадаємо, що "дизельний скандал" спалахнув у вересні 2015 року навколо Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.

Дивитись відео 01:13
Now live
01:13 хв

Перші заборони дизеля у Німеччині: поки суто символічні (01.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Перші заборони дизеля у Німеччині: поки суто символічні (01.06.2018)  

Також за темою

Porsche AG - Auspuff eines Porsche Cayenne

У центральному офісі Porsche вперше пройшли обшуки через дизельний скандал 18.04.2018

Автовиробників Audi та Porsche підозрюють в маніпуляціях з інформацією про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Слідчі вилучили службові документи в їхніх центральних офісах у Німеччині.

Audi A6 2015

Audi призупинив продаж A6 та A7 через імовірні маніпуляції з викидами 08.05.2018

Федеральне автотранспортне відомство Німеччини ініціює офіційні слухання через підозру щодо компанії Audi в маніпуляції шкідливими викидами у 60 тисячам авто. Компанія призупинила продаж моделей A6 та A7.

Deutschland Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge in Hamburg

У Німеччині почали діяти перші заборони на дизельні авто 31.05.2018

У Гамбурзі закрили для проїзду дизельних автомобілів, що не відповідають екологічному стандарту "Євро-6", відрізки двох доріг. Екологи вважають таку заборону символічною.

Докладно

Боротьба з корупцією в Україні: чого очікувати від нового аудитора НАБУ

Чого очікувати від нового аудитора НАБУ

Володимир Василенко має добру репутацію, але йому бракує досвіду аудиту правоохоронних органів. 

В Кабулі скоєно терористичну атаку під час перемир'я із Талібаном (архівне фото)

Теракт у Кабулі: понад десятеро загиблих

Терорист-смертник підірвав себе у столиці Афганістану. Внаслідок цього загинули щонайменше 12 людей. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  