"Дизельний скандал": прокуратура проводить розслідування щодо керівника Audi

У справі про розслідування маніпуляцій з дизельними двигунами обвинувачення висунуто голові правління автовиробника Audi Руперту Штадлеру (Rupert Stadler). Про це у понеділок, 11 червня, повідомила прокуратура Мюнхена. За словами представника відомства, у статусі обвинуваченого Штадлер перебуває з 30 травня цього року.

Крім того, обшуки проведені у приватному помешканні ще одного члена правління концерну, ім'я якого не називають. Як і Штадлеру, йому закидають шахрайство, а також "пособництво у фальшуванні", що сприяло продажам автомобілів з дизельними двигунами з маніпульованими даними про шкідливі викиди.

Audi є дочірнім підприємством автовиробника Volkswagen, який є учасником "дизельного скандалу" від самого його початку. Раніше Audi призупинив продаж автомобілів моделей A6 та A7 через підозру в маніпуляціях шкідливими викидами. Окрім того німецьке відомство автомобільного нагляду зобов'язало Audi переобладнати програмне забезпечення на 127 тисячах автівках в усьому світі через "дизельний скандал".

На минулому тижні Федеральне відомство автомобільного транспорту (KBA) виявило в автомобілях концерну Daimler п'ять заборонених до використання програмних функцій, здатних відключати систему очищення вихлопних газів.

Нагадаємо, що "дизельний скандал" спалахнув у вересні 2015 року навколо Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.