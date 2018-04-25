Джуліані: Трамп відшкодував суму за мовчання порнозірки

Президент США Дональд Трамп відшкодував своєму адвокату Майклові Коену понад 130 тисяч доларів. Ця сума пішла на оплату мовчання порнозірки Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд), заявив у середу, 2 травня, екс-мер Нью-Йорка і нинішний юрисконсультант Трампа Руді Джуліані.
"Ці кошти провели через юрфірму, президент її відшкодував", - цитує правника агенція новин AFP. Джуліані наголосив, що це не порушує правил фінансування передвиборної кампанії, позаяк це були не "кошти кампанії". Раніше лунали підозри, що Коен порушив законодавство, оскільки гроші пішли на запобігання появі негативної інформації у ЗМІ. Сам Трамп до минулого тижня заперечував, що знав про платіж на користь Деніелс, а потім заявив, що Коен "уклав угоду" з порноактрисою від його імені.
Пікантний скандал довкола Трампа
Кліффорд раніше подала до суду проти Майкла Коена за наклеп. Це стало її відповіддю на заклик Коена принести вибачення за інтерв'ю телеканалу CBS, в якому порноакторка розповіла про погрози фізичної розправи через її зв'язок з Трампом. За словами порноакторки, в 2011 році в Лас-Вегасі на парковці до неї підійшов невідомий і сказав: "Залиш Трампа у спокої. Забудь про цю історію". "Після цього він нахилився, поглянув на мою доньку і сказав: "Яка гарненька маленька дівчинка. Було би шкода, якби щось трапилось з її мамою", - зазначила акторка фільмів для дорослих.
Про зв'язок з Трампом Стормі Деніелс розповіла зокрема в інтерв'ю СBS
Раніше порноакторка заявляла, що її сексуальні стосунки з Трампом розпочалися у 2006 році, через рік після одруження Дональда та Меланії Трамп. Порноакторка стверджує, що її стосунки з Трампом тривали також у 2007 році. На початку березня цього року вона заявила, що подає до суду на Трампа, оскільки хоче анулювати угоду про нерозголошення інформації щодо сексуальних стосунків з ним.
У лютому адвокат Трампа Майкл Коен підтвердив, що він особисто та з власних коштів заплатив акторці 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, напередодні президентських виборів у США. Адвокат Трампа заперечував чутки про те, що його шеф мав зв'язок із Кліффорд.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Рекс Тіллерсон
Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Гері Кон
До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Хоуп Хікс
Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Стів Беннон
Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Ентоні Скарамуччі
53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Райнс Прібус
Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Шон Спайсер
Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джеймс Комі
Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Майкл Флінн
Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.
Автор: Світлана Кореновська