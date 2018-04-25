Джуліані: Трамп відшкодував суму за мовчання порнозірки

Президент США Дональд Трамп відшкодував своєму адвокату Майклові Коену понад 130 тисяч доларів. Ця сума пішла на оплату мовчання порнозірки Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд), заявив у середу, 2 травня, екс-мер Нью-Йорка і нинішний юрисконсультант Трампа Руді Джуліані.

"Ці кошти провели через юрфірму, президент її відшкодував", - цитує правника агенція новин AFP. Джуліані наголосив, що це не порушує правил фінансування передвиборної кампанії, позаяк це були не "кошти кампанії". Раніше лунали підозри, що Коен порушив законодавство, оскільки гроші пішли на запобігання появі негативної інформації у ЗМІ. Сам Трамп до минулого тижня заперечував, що знав про платіж на користь Деніелс, а потім заявив, що Коен "уклав угоду" з порноактрисою від його імені.

Пікантний скандал довкола Трампа

Кліффорд раніше подала до суду проти Майкла Коена за наклеп. Це стало її відповіддю на заклик Коена принести вибачення за інтерв'ю телеканалу CBS, в якому порноакторка розповіла про погрози фізичної розправи через її зв'язок з Трампом. За словами порноакторки, в 2011 році в Лас-Вегасі на парковці до неї підійшов невідомий і сказав: "Залиш Трампа у спокої. Забудь про цю історію". "Після цього він нахилився, поглянув на мою доньку і сказав: "Яка гарненька маленька дівчинка. Було би шкода, якби щось трапилось з її мамою", - зазначила акторка фільмів для дорослих.

Про зв'язок з Трампом Стормі Деніелс розповіла зокрема в інтерв'ю СBS

Раніше порноакторка заявляла, що її сексуальні стосунки з Трампом розпочалися у 2006 році, через рік після одруження Дональда та Меланії Трамп. Порноакторка стверджує, що її стосунки з Трампом тривали також у 2007 році. На початку березня цього року вона заявила, що подає до суду на Трампа, оскільки хоче анулювати угоду про нерозголошення інформації щодо сексуальних стосунків з ним.

У лютому адвокат Трампа Майкл Коен підтвердив, що він особисто та з власних коштів заплатив акторці 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, напередодні президентських виборів у США. Адвокат Трампа заперечував чутки про те, що його шеф мав зв'язок із Кліффорд.