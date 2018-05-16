 Джузеппе Конте отримав мандат на формування нового уряду Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

Джузеппе Конте отримав мандат на формування нового уряду Італії

Номінований новою коаліцією у прем'єр-міністри Італії Джузеппе Конте отримав згоду президента на формування уряду. Він обіцяє зробити свій кабінет "урядом змін".

Джузеппе Конте починає формувати італійський уряд

Джузеппе Конте починає формувати італійський уряд

Італійський президент Серджо Маттарелла у середу, 23 травня, дав мандат кандидату у прем'єр-міністри країни Джузеппе Конте на формування уряду. "Президент Республіки Серджо Маттарелла прийняв сьогодні вдень професора Джузеппе Конте, якому він дав мандат на формування уряду", - повідомив керівник офісу італійського президента Уго Зампетті.

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Уряд популістів у Італії не з неба впав, а прийшов до влади внаслідок виборів. Але їхня урядова програма ховає в собі вибуховий потенціал для ЄС, пише Бернд Ріґерт. (22.05.2018)

Члени майбутньої урядової коаліції Італії узгодили кандидатуру прем'єра. В ЄС побоюються, що програма нового італійського уряду може спровокувати кризу Єврозони. (23.05.2018)

Джузеппе Конте, якого на посаду прем'єра висунули лівопопулістський "Руху п'яти зірок" та ультраправа "Ліга Півночі", після зустрічі з Маттареллою заявив, що його уряд буде урядом змін. "Я усвідомлюю необхідність підтвердити місце Італії, як у Європі, так і на міжнародному рівні", - заявив він, передає агенція AFP. Конте також відзначив, що прагне працювати з європейськими та міжнародними союзниками та усвідомлює міжнародні та європейські зобов'язання країни.

Після формування нового уряду Конте має знову отримати відповідну згоду від президента, після чого новий італійський уряд повинен бути схвалений у парламенті, де "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" мають більшість. Очікується, що голосування відбудеться наступного тижня. 

54-річний професор Джузеппе Конте - новачок в політиці. Дотепер він працював професором права у Флоренції та ще жодного разу не обирався до парламенту. Конте родом з півдня Італії та представляє "Рух п'яти зірок".

18 травня "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою урядову програму. Серед іншого програма передбачає відмову від заходів економії, а також зниження податків, що, на думку експертів, призведе до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії. Повідомлялося також, що коаліційна угода містить заклик до скасування санкцій проти РФ.

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