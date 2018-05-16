 Джузеппе Конте відмовився від мандата на формування уряду Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

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Новини

Джузеппе Конте відмовився від мандата на формування уряду Італії

Джузеппе Конте, якого висунули на посаду прем'єр-міністра Італії, після зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою відмовився від спроб сформувати уряд. Маттарелла відхилив кандидатуру міністра економіки.

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Висунутий коаліцією двох популістських партій Італії "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" на посаду прем'єр-міністра Джузеппе Конте відмовився від мандата на формування уряду країни. Про це ввечері в неділю, 27 травня, повідомили в адміністрації італійського президента Серджо Маттарелли. Конте заявив, що він "доклав максимум зусиль, уваги, щоб виконати це завдання". Як зазначає інформагенція Reuters, рішення Конте збільшує ймовірність дострокових виборів в Італії цього року.

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Італійські партії "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" підготували проект коаліційної угоди, яка передбачає зниження податків, видворення нелегалів та містить заклик скасувати санкції проти Росії. (18.05.2018)

Номінований новою коаліцією у прем'єр-міністри Італії Джузеппе Конте отримав згоду президента на формування уряду. Він обіцяє зробити свій кабінет "урядом змін". (23.05.2018)

Маттарелла, який послідовно дотримується проєвропейського курсу, відмовився погодити кандидатуру міністра економіки. На цю посаду коаліція запропонувала 81-річного євроскептика Паоло Савону, який міг просувати вихід Італії із Єврозони. Маттерелла у телезверненні повідомив, що невдовзі оголосить про рішення щодо подальших дій.

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо назвав відхилення президентом Італії кандидатури Савони "неприйнятним". Лідер правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні наполягав на цій кандидатурі. Ввечері в неділю Сальвіні заявив, що не терпітиме подальшого впливу президента на формування уряду і що італійці не повинні бути "рабами німців чи французів", цитує інформагенція dpa.

54-річний Джузеппе Конте, професор права з Флоренції, ще жодного разу не обирався до парламенту. Конте родом з півдня Італії та представляє "Рух п'яти зірок".

18 травня "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою урядову програму. Серед іншого програма передбачає відмову від заходів економії, а також зниження податків, що, на думку експертів, призведе до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії.

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