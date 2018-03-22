 Джон Болтон: консервативний ″яструб″ Трампа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018
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Політика й суспільство

Джон Болтон: консервативний "яструб" Трампа

Новий радник з питань національної безпеки та президент США поділяють зневагу до іранської ядерної угоди, попри її широку підтримку з боку союзників. Болтон може мати войовничий вплив і на інші питання.

Новий радник з питань національної безпеки президента США Джон Болтон

Новий радник з питань національної безпеки президента США Джон Болтон

Президент США Дональд Трамп обрав "військового яструба" Джона Болтона радником з питань національної безпеки, замінивши ним генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. Старожил адміністрацій президентів Рейгана та Джорджа Буша-старшого, з серпня 2005 року по грудень 2006 року Болтон також був представником США при ООН за часів президентства Джорджа Буша-молодшого.

Під час перерви в політичній роботі Болтон написав мемуари під назвою "Капітуляція - це не вибір", працював з рядом неоконсервативних аналітичних центрів та був коментатором медіа-групи Fox News.

Болтон в заявах:

Іракська війна: Болтон добре відомий своєю підтримкою конфлікту навіть після того, як ряд чиновників адміністрації Буша висловили жаль з приводу участі США в ньому. Перебуваючи на посаді заступника державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки під керівництвом Буша-молодшого з 2001 по 2005 рік, Болтон був звинувачений в маніпуляції з інформацією про зброю масового знищення Іраку, що призвело до вторгнення в 2003 році.

Морські піхотинці США знищують статую Саддама Хусейна в Багдаді в 2003 році

Морські піхотинці США знищують статую Саддама Хусейна в Багдаді в 2003 році

Північна Корея: Новий радник з питань національної безпеки вже давно є прихильником військової відповіді на провокації Пхеньяна. Під час виступу в Сеулі в 2003 році напередодні переговорів шести країн про ядерну програму Північної Кореї, Болтон назвав тодішнього лідера Кім Чен Іра "тиранічним диктатором".

Росія: Болтон є давнім критиком Кремля. Нещодавно він заперечив звинувачення в тому, що Трамп вступив в змову з Росією під час президентської кампанії, хоча він і вважає, що Москва втручалася у вибори в США. Коли російський президент Володимир Путін оголосив про своє рішення створити нову ядерну зброю, Болтон написав в Twitter, що "необхідна стратегічна реакція на нові ядерні ракети Росії, щоб показати нашим союзникам у Європі, що ми не дозволимо Росії тиснути на США або його союзників".

Іранська ядерна угода: Ворожнеча Болтона до угоди добре відома. Він навіть виступав за примусову зміну режиму в Тегерані. А після того, як його соратник по боротьбі з Іраном Майк Помпео нещодавно був призначений державним секретарем США, майбутнє важливої дипломатичної угоди викликає сумніви.

Болтон також відомий своєю підтримкою збереження в'язниці в  Гуантанамо, переїзду посольства США в Ізраїлі до Єрусалима та підтримкою Тайваню з метою збільшення тиску на Пекін.

Призначення, що спантеличує

Призначення колишнього співробітника адміністрації Буша шокує багатьох, особливо враховуючи те, що президент Трамп зазвичай наполягає, що вважає війну в Іраку помилкою:

Південнокорейський депутат від консерваторів Кім Хек-молодший назвав це призначення "тривожними новинами". "Північна Корея і Сполучені Штати повинні вести діалог, але викликає стурбованість, чи відбудуться переговори коли-небудь", - заявив він.

Джон Болтон тим часом намагається знизити гостроту своєї риторики. "Чесно кажучи, те, що я говорив як приватна особа, залишилось в минулому", - заявив він в інтерв'ю Fox News.
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