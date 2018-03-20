 Джонсон обіцяє тиском змусити Росію відмовитися від ″руйнівної″ поведінки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018
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Новини

Джонсон обіцяє тиском змусити Росію відмовитися від "руйнівної" поведінки

Великобританія чинитиме тиск на російську владу, щоб змусити її відмовитися від "руйнівної та безвідповідальної поведінки", пообіцяв британський міністр закордонних справ Борис Джонсон.

Джонсон обіцяє і надалі чинити тиск на Москву

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон запевнив, що Сполучене Королівство не припинить тиснути на нинішню російську владу. Відповідну заяву британський урядовець зробив у ексклюзивному інтерв’ю Deutsche Welle, опублікованому в вівторок, 20 березня. За словами Джонсона, мета такого тиску на російський "політичний режим" - змусити останній шукати "нові шляхи". "Наша мета полягає у тому, щоб спробувати показати, що нам зовсім не байдужа руйнівна, небезпечна, безвідповідальна поведінка Росії, яка не рахується з людськими життями", - зазначив він.

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Великобританія винесла уроки з отруєнь Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля. Лондон чинитиме тиск на Росію, заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW Борис Джонсон. (20.03.2018)

Росія не має речовин, котрими отруєно екс-шпигуна Скрипаля та його доньку, запевнив російський президент Володимир Путін. Тим часом розслідування замаху на Скрипаля обговорять глави МЗС країн-членів ЄС. (19.03.2018)

Росії не варто відхрещуватися від участі в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, переконаний глава МЗС Великобританії Борис Джонсон. Дії РФ Джонсон називає "класичною стратегією Росії". (19.03.2018)

З огляду на нещодавнє отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, Джонсон повторив позицію офіційного Лондона, який покладає відповідальність за замах на Москву. Він зауважив, що усі зібрані на сьогоднішній день дані "свідчать про те, що агенти російської держави намагалися вбити і Юлію Скрипаль, і її батька". За його словами, "докази злочину" у справі Скрипаля, так само як і у випадку отруєння Олександра Литвиненка 12 років тому, "вказують на російську державу". Одним із таких доказів Джонсон вважає російське походження застосованої проти Скрипаля та його доньки отрути типу "Новачок" та брак переконливих пояснень з боку російської сторони, як ця речовина могла потрапити до Великобританії.

Відповідальний за дії Москви - Путін

Британський міністр, крім того, підтвердив своє переконання в тому, що вказівку отруїти Скрипаля міг дати особисто президент Росії Володимир Путін як той, хто "несе відповідальність за діяльність російської держави. "Тож думаю, він не може дистанціюватися" від цього, зазначив Джонсон. Іще минулого тижня міністр заявив, що "з високим ступенем імовірності" саме президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо застосування отрути.

Він також вкотре підтвердив намір Лондона залучити до експертизи зразків отрути класу "Новачок", застосованої проти Скрипаля та його доньки, фахівців Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Остання усі закиди на свій бік категорично відкидає. Російський президент Володимир Путін днями назвав їх "нісенітницею" і "нонсенсом" та заявив, що Росія, мовляв, не має засобів для скоєння подібного нападу. Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, заявивши про видворення з країни 23 дипломатів Великобританії.
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