Дешево і небезпечно: чому більшість таксі в Україні нелегальні

"Машинка під'їхала. Виходьте!" - зазвичай повідомляє телефоном приємний голос диспетчера служби таксі. Проте у більшості таких випадків на іншому кінці дроту менеджер колл-центру, який жодного стосунку до таксі не має. За даними Державної служби України з безпеки на транспорті, понад 90 відсотків служб таксі в Україні працюють нелегально. У відомстві зазначають, що такі перевізники не отримують відповідної ліцензії, не сплачують необхідні податки та не несуть жодної відповідальності за безпеку пасажирів.

Жодного контролю

"Коли я влаштовувався в таксі, то телефоном повідомив лише своє ім'я, номер телефону та дані з техпаспорта авто. Ані копії мого паспорта, ані про страхування чи технічний стан машини мене не запитали", - розповідає 40-річний Віталій з Києва. За словами чоловіка, усе спілкування з так званою службою таксі відбувається виключно телефоном. "Мені дали позивний та номер банківського рахунку, куди я маю сплачувати відсоток від заробітку", - продовжує Віталій та додає, що цю службу знайшов в інтернеті. Від кожного замовлення він переказує 10-15 відсотків вартості на рахунок служби. "Я можу їздити хоч 24 години на добу. Знаю водіїв, які вживають якісь пігулки, щоб довше працювати на зміні. Цього ніхто не контролює", - зазначає таксист.

Від кожного замовлення водії переказують 10-15 відсотків прибутку на рахунок диспетчерської служби

Так, на початку року у Києві сталася ДТП за участі таксиста-нелегала з популярної служби Uber - таксі зіткнулося з іншим авто. Поліцейським таксист зізнався, що перед виїздом вживав амфетамін. На проблемі перевірки стану здоров'я перед виїздом таксистів з нелегальних служб наголошують і в Українській таксомоторній асоціації. "На жаль, такі випадки не поодинокі. Зафіксовані ситуації, коли водії таксі під час чергування приїжджали у стані алко- чи наркосп'яніння. Немає контролю у нелегальних службах за тим, чи їхні водії працюють за нормованим графіком, чи ментально здорові, чи не мають туберкульозу тощо", - розказав DW голова Асоціації Андрій Антонюк.

Однак у Державній службі України з безпеки на транспорті заявляють про щорічні перевірки перевізників. "У 2017 році проведено ряд загальнодержавних заходів із виявлення на ринку пасажирських перевезень автоперевізникив, які надають послуги без оформлення відповідних документів, зокрема й на ринку таксі", - повідомили у відомстві, а також заначили, що штраф за нелегальне перевезення складає від 17 до 34 тисяч гривень.

Немає закону - немає відповідальності

Попри те, що місто рясніє рекламою таксі на будь-який смак та гаманець, на сьогоднішній день у Києві діє лише кілька офіційних служб таксі. Але й ті зізнаються, що протягом останніх двох років скоротили кількість машин у парку, адже не вдається витримати конкуренції з таксистами-нелегалами.

В Укртрансбезпеці наголошують, що на даний час в українському законодавстві нема жодного закону, який би регулював ринок таксі та диспетчерські центри. Проте додають, що на розгляді Верховної Ради вже кілька років перебувають законопроекти, які дозволили б легалізувати цей ринок перевезень та накласти відповідальність на диспетчерські служби. Зокрема, йдеться про законопроекти номер 6644 та 3107.

За словами голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, наразі контролювати роботу таких служб неможливо. Як роз'яснює Ноняк, ці диспетчерські служби реєструються як агенції, що надають послуги інформаційного характеру, відповідно, притягнути їх до відповідальності за законом неможливо.

Якщо таке нелегальне таксі стає учасником ДТП, а його пасажир зазнає унаслідок цього травм, то жодних компенсацій ця людина не отримає. Адже здебільшого перевізник не має не тільки ліцензії на перевезення пасажирів, але й відповідного страхування. "Якщо нелегальний перевізник потрапляє у ДТП, він говорить, що жодних платних послуг не здійснював, а перевозив людину по доброті душевній. Тобто у споживача немає шансів на компенсацію", - наголошує Андрій Антонюк, голова Української таксомоторної асоціації.

Авто на "єврономерах" в Україні нелегальні й так. Таксі на них - нелегальні двічі

Допоки нема відповідного закону про діяльність таксі, контроль над ними має здійснювати Національна поліція України згідно чинного законодавства. У поліції ж зазначають, що зупиняють таксі для перевірки тільки у разі порушення їхніми водіями правил дорожнього руху.

Подвійні нелегали

На дорогах української столиці також можна зустріти чимало таксі на нерозмитнених авто з країн Євросоюзу, або так званих "єврономерах". На сьогоднішній день такі автомобілі вважаються в Україні завезеними із порушенням митних правил. За законом пересування на такому автомобілі передбачає адміністративну відповідальність. Користуючись лазівкою у чинному законодавстві, деякі українці фактично стають подвійними порушниками - надають послуги нелегального перевезення на нелегальних автомобілях.

"Я куплю стару машину за тисячу євро на "єврономерах", від'їжджу на ній рік-два та куплю нову. За цей час вона кілька разів мені окупиться", - погодився анонімно розповісти DW один зі столичних таксистів-нелегалів. Попри те, що згідно з чинним законодавством України, будь-який транспортний засіб на закордонній реєстрації заборонено використовувати в комерційній діяльності, таких підприємливих водіїв, зокрема і таксі, стає дедалі більше.

Експерти зазначають, що більшості пасажирів самим все одно, надають їм послуги легальним чи нелегальним чином. Через те, що нелегальні перевізники мають нижчі тарифи, ніж офіційні служби таксі, користувачі надають перевагу небезпечному, але дешевшому транспорту.