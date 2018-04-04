Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 (фотогалерея)

Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють

Пол Маккартні

"Задля малювання я мав подолати ментальний бар'єр", - зазначив Пол Маккартні в передмові до каталогу однієї зі своїх виставок. Лише у 41 рік екс-учасник легендарного The Beatles зважився малювати на полотні. Однак і після цього він багато років тримав свої картини під замком. І нарешті - у 56 років - Маккартні вперше представив свої експресіоністичні твори світу.