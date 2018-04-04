 Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 05.04.2018
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Культура й стиль життя

Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 (фотогалерея)

Щоб відвідати більшість великих музичних фестивалів Європи, українцям цьогоріч уже не потрібна віза. 10 різноманітних фестивалів, які збирають світових зірок електронної, рок- та хіп-хоп музики - у фотодобірці DW.

  • Primavera Sound у Барселоні

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Primavera Sound в Іспанії

    Шанувальники альтернативної музики зберуться на березі Середземного моря у Барселоні з 28 травня по 3 червня. Primavera Sound не тільки запрошує світових та європейських зірок, але й активно просуває місцевих виконавців. Цього літа в Іспанії можна буде побачити виступи Arctic Monkeys, Björk, Lorde, Lykke Li, Nick Cave and the Bad Seeds. Вартість квитка на всі дні фестивалю: 215 євро.

  • Найвідоміший рок-фестиваль Німеччини Rock am Ring

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Rock am Ring / Rock im Park у Німеччині

    Ці фестивалі-близнюки одночасно відбуватимуться з 1 по 3 червня неподалік Нюрбурга на заході Німеччини та у Нюрнберз - у Баварії. Їх вважають одними з найбільших рок-заходів Європи. Лайн-апи фестивалів майже повністю дублюють один одного, різниця лише у днях виступу музикантів. Але ціни різняться: 189 та 239 євро відповідно. Цьогорічні хедлайнери: 30 Seconds to Mars, Muse, Foo Fighters, Gorillaz.

  • Відвідувачі Roskilde у 2017 році

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Roskilde у Данії

    Свого часу на фестивалі у данському містечку Роскілле, що знаходиться неподалік від Копенгагена, виступали Bob Marley, Nirvana та інші зірки світової сцени. Хедлайнерами цьогоріч будуть Eminem, Bruno Mars та Gorillaz. Щороку на Roskilde проводять "Забіг голяка" (Naked run). Двоє переможців отримують квитки на наступний рік. Перебування на фестивалі з 30 червня по 7 липня коштуватиме 285 євро.

  • Фестиваль Open'er у Польщі

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Open'er у Польщі

    Один з найбільш популярних серед українців фестивалів відбувається на території аеродрому у польському місті Гдиня на березі Балтійського моря, розташованому в 40 хвилинах їзди від Гданська. З 4 по 7 липня на Open'er виступатимуть Depeche Mode, Massive Attack, Arctic Monkeys, а також Gorillaz, які ще ніколи не виступали у Польщі. Квиток на всі дні фестивалю коштує 135 євро.

  • Фестиваль електронної музики Ultra Europe

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Ultra Europe у Хорватії

    Меломани, які хочуть побачити виступи кращих діджеїв світу, кожного літа приїздять до Адріатичного моря у Хорватії. Ultra Europe - один із найбільших фестивалів електронної музики в Європі. Цього року з 6 по 8 липня у місті Спліт можна буде побачити виступи David Guetta, The Chainsmokers, Afrojack та інших представників напрямків хаус та техно. Вартість триденного квитка: 175 євро.

  • NOS Alive у Лісабоні

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    NOS Alive у Португалії

    Цей музичний і арт-фестиваль раніше називався Optimus Alive. За 11 років свого існування NOS Alive став одним з найвизначніших рок-фестивалів Португалії. Цього року з 12 по 14 липня шанувальники рок-музики з'їдуться до Лісабона, щоб послухати Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Jack White, а також різноманітних португальських виконавців. Триденний квиток коштує 149 євро.

  • Tomorrowland - свято електронної музики у Бельгії

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Tomorrowland у Бельгії

    Все більше меломанів збираються щороку на це свято електронної музики у місті Бом, що за 30 кілометрів від Брюсселя. Фестиваль, який є одним із найбльших у світі, відбуватиметься у два вікенди липня: з 20 по 22 та з 27 по 29. Вартість триденного квитка становить 281 євро, але квитки зазвичай розпродаються за декілька хвилин. Лайн-ап включає таких виконавців, як Alesso, Dua Lipa, Fatboy Slim.

  • Відвідувачки фестивалю Lollapalooza

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Lollapalooza у Франції

    Знаний у світі фестиваль вперше відбувся у столиці Франції минулого року. Раніше його можна було відвідати у Північній та Південній Америці. Німеччина стала першою європейською країною, де з 2014 року почав проводитися Lollapalooza. 21 та 22 липня у Парижі виступатимуть Depeche Mode, The Killers, Gorillaz та багато інших зірок світової сцени. Дводенний квиток коштуватиме відвідувачам 149 євро.

  • Sziget у Будапешті

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Sziget в Угорщині

    Популярний серед українських меломанів фестиваль вже давно є одним з найбільш відвідуваних у Європі. Sziget навіть має інтернет-сторінку українською. З 8 по 15 серпня острів Обуда у Будапешті знову стане меккою для фанатів вечірок нон-стоп. Цьогорічний лайн-ап поний гучних імен: Kendrick Lamar, Liam Gallagher, Gogol Bordello, Lana Del Rey. Тижневий квиток коштує 299 євро.

  • Atlas Weekend - український музичний фестиваль

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Atlas Weekend в Україні

    Вже вчетверте в Києві збиратимуться відомі українські артисти та світові легенди. 2017-го серед 200 учасників були The Prodigy, Kasabian, John Newman і багато інших. Із 3 по 8 липня 2018-го відвідувачі Atlas Weekend почують The Chemical Brothers, Lost Frequencies, Tom Odell. Вже оголошені виступи і деяких українських виконавців: Yarmak, "Курган и Агрегат", "Пошлая Молли". Вартість квитка 55 євро.

    Автор: Ірина Рябенька


  • Primavera Sound у Барселоні

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Primavera Sound в Іспанії

    Шанувальники альтернативної музики зберуться на березі Середземного моря у Барселоні з 28 травня по 3 червня. Primavera Sound не тільки запрошує світових та європейських зірок, але й активно просуває місцевих виконавців. Цього літа в Іспанії можна буде побачити виступи Arctic Monkeys, Björk, Lorde, Lykke Li, Nick Cave and the Bad Seeds. Вартість квитка на всі дні фестивалю: 215 євро.

  • Найвідоміший рок-фестиваль Німеччини Rock am Ring

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Rock am Ring / Rock im Park у Німеччині

    Ці фестивалі-близнюки одночасно відбуватимуться з 1 по 3 червня неподалік Нюрбурга на заході Німеччини та у Нюрнберз - у Баварії. Їх вважають одними з найбільших рок-заходів Європи. Лайн-апи фестивалів майже повністю дублюють один одного, різниця лише у днях виступу музикантів. Але ціни різняться: 189 та 239 євро відповідно. Цьогорічні хедлайнери: 30 Seconds to Mars, Muse, Foo Fighters, Gorillaz.

  • Відвідувачі Roskilde у 2017 році

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Roskilde у Данії

    Свого часу на фестивалі у данському містечку Роскілле, що знаходиться неподалік від Копенгагена, виступали Bob Marley, Nirvana та інші зірки світової сцени. Хедлайнерами цьогоріч будуть Eminem, Bruno Mars та Gorillaz. Щороку на Roskilde проводять "Забіг голяка" (Naked run). Двоє переможців отримують квитки на наступний рік. Перебування на фестивалі з 30 червня по 7 липня коштуватиме 285 євро.

  • Фестиваль Open'er у Польщі

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Open'er у Польщі

    Один з найбільш популярних серед українців фестивалів відбувається на території аеродрому у польському місті Гдиня на березі Балтійського моря, розташованому в 40 хвилинах їзди від Гданська. З 4 по 7 липня на Open'er виступатимуть Depeche Mode, Massive Attack, Arctic Monkeys, а також Gorillaz, які ще ніколи не виступали у Польщі. Квиток на всі дні фестивалю коштує 135 євро.

  • Фестиваль електронної музики Ultra Europe

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Ultra Europe у Хорватії

    Меломани, які хочуть побачити виступи кращих діджеїв світу, кожного літа приїздять до Адріатичного моря у Хорватії. Ultra Europe - один із найбільших фестивалів електронної музики в Європі. Цього року з 6 по 8 липня у місті Спліт можна буде побачити виступи David Guetta, The Chainsmokers, Afrojack та інших представників напрямків хаус та техно. Вартість триденного квитка: 175 євро.

  • NOS Alive у Лісабоні

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    NOS Alive у Португалії

    Цей музичний і арт-фестиваль раніше називався Optimus Alive. За 11 років свого існування NOS Alive став одним з найвизначніших рок-фестивалів Португалії. Цього року з 12 по 14 липня шанувальники рок-музики з'їдуться до Лісабона, щоб послухати Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Jack White, а також різноманітних португальських виконавців. Триденний квиток коштує 149 євро.

  • Tomorrowland - свято електронної музики у Бельгії

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Tomorrowland у Бельгії

    Все більше меломанів збираються щороку на це свято електронної музики у місті Бом, що за 30 кілометрів від Брюсселя. Фестиваль, який є одним із найбльших у світі, відбуватиметься у два вікенди липня: з 20 по 22 та з 27 по 29. Вартість триденного квитка становить 281 євро, але квитки зазвичай розпродаються за декілька хвилин. Лайн-ап включає таких виконавців, як Alesso, Dua Lipa, Fatboy Slim.

  • Відвідувачки фестивалю Lollapalooza

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Lollapalooza у Франції

    Знаний у світі фестиваль вперше відбувся у столиці Франції минулого року. Раніше його можна було відвідати у Північній та Південній Америці. Німеччина стала першою європейською країною, де з 2014 року почав проводитися Lollapalooza. 21 та 22 липня у Парижі виступатимуть Depeche Mode, The Killers, Gorillaz та багато інших зірок світової сцени. Дводенний квиток коштуватиме відвідувачам 149 євро.

  • Sziget у Будапешті

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Sziget в Угорщині

    Популярний серед українських меломанів фестиваль вже давно є одним з найбільш відвідуваних у Європі. Sziget навіть має інтернет-сторінку українською. З 8 по 15 серпня острів Обуда у Будапешті знову стане меккою для фанатів вечірок нон-стоп. Цьогорічний лайн-ап поний гучних імен: Kendrick Lamar, Liam Gallagher, Gogol Bordello, Lana Del Rey. Тижневий квиток коштує 299 євро.

  • Atlas Weekend - український музичний фестиваль

    Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

    Atlas Weekend в Україні

    Вже вчетверте в Києві збиратимуться відомі українські артисти та світові легенди. 2017-го серед 200 учасників були The Prodigy, Kasabian, John Newman і багато інших. Із 3 по 8 липня 2018-го відвідувачі Atlas Weekend почують The Chemical Brothers, Lost Frequencies, Tom Odell. Вже оголошені виступи і деяких українських виконавців: Yarmak, "Курган и Агрегат", "Пошлая Молли". Вартість квитка 55 євро.

    Автор: Ірина Рябенька


  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Непостановочні кадри

    Героїв і героїнь "Wake up nights" можна зустріти у клубі Closer та на приватних домашніх вечірках. Усі фото, які увійшли до книжки "Wake up nights" Патріка Бінерта та Макса фон Ґумппенберґа, зроблені без позування, стверджують фотографи.

  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Прокинься

    "Тату справжнє. Я не питав, навіщо він зробив його на обличчі. Думаю, це гасло покоління: прокинутися, глянути в майбутнє і захотіти щось змінити", - вважає фотограф Патрік Бінерт.

  • Фото з книги Wake up nights Патріка Бінерта і Макса фон Ґумппенберґа

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Чому клубний Київ - не Берлін

    Фотограф вважає, що рейви в Києві - це не про "на людей подивитися і себе показати", як часто буває в Берліні. Українська молодь, на його думку, вміє по-особливому насолоджуватися нічним життям.

  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Упіймати мить

    Зазвичай автори фотокнижки "Wake up nights" питали у людей дозволу їх сфотографувати. Але часом вдавалося і "швидко впіймати момент".

  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Чесні фотографії

    Завданням фотографа Патрік Бінерт вважає "зробити чесне фото". "Звісно, це може бути веселе обличчя, але коли намагаєшся чесно показати людину або те, якою вона себе бачить, то часто виходить щось серйозне", - пояснює він.

  • Фото з книги Wake up nights. Автори: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Найкраща музика - після світанку

    У Києві є рейвери, які приходять на вечірки о 7-8 ранку. Вони вважають, що найкращі діджейські сети можна почути саме в ці години, переповідає фотограф.

  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Показати молодість

    Автори "Wake up nights" хотіли показати нове покоління українців, яке дивиться у майбутнє і прагне його змінити.

  • Фото з книги Wake up nights. Фотографи: Патрік Бінерт, Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Київ між минулим і майбутнім

    Фотограф Патрік Бінерт відзначає контраст між радянським минулим і новим поколінням в Україні. "Це видно і в архітектурі", - наголошує митець.

  • Автори фотокниги Wake up nights Патрік Бінерт і Макс фон Ґумппенберґ

    "Wake up nights": чим київські рейви захопили німецьких фотографів

    Автори "Wake up nights"

    Патрік Бінерт і Макс фон Ґумппенберґ - відомі німецькі фешн-фотографи. Вони вже десять років працюють разом, роблячи фото для відомих брендів і публікуючи свої роботи у провідних модних журналах. 

    Автор: Аніта Грабська


  • Пол Маккартні

    Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють

    Пол Маккартні

    "Задля малювання я мав подолати ментальний бар'єр", - зазначив Пол Маккартні в передмові до каталогу однієї зі своїх виставок. Лише у 41 рік екс-учасник легендарного The Beatles зважився малювати на полотні. Однак і після цього він багато років тримав свої картини під замком. І нарешті - у 56 років - Маккартні вперше представив свої експресіоністичні твори світу.

  • Удо Лінденберґ

    Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють

    Удо Лінденберґ

    Усе почалось зі звичайних карлючок - замість автографів Удо Лінденберґ малював своїм фанам маленькі фігури в капелюсі. "Удографи" розвинули у легендарного німецького співака пристрасть до живопису, а вже у середині 1990-х з'явились цілі художні цикли Лінденберґа. Особливою популярністю користувались так звані Likörelle: картини, намальовані яєчним лікером, Блю Кюрасао, гренадином або віскі.

  • Ронні Вуд

    Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють

    Ронні Вуд

    До приходу в музику він навчався у художній школі в Лондоні. Однак навіть на піку музичної кар'єри, будучи гітаристом гурту Rolling Stones, Ронні Вуд не зрадив своїй пристрасті. Музика - найважливіший сюжет у його живописі, а на багатьох картинах зображені друзі та колеги-музиканти. Ціна полотен Вуда сягає 800 тисяч євро, і навіть репродукції розходяться за кілька тисяч євро.

  • Рінго Старр

    Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють

    Рінго Старр

    Інтерес до мистецтва виник у нього ... через нудьгу. Під час гастролей колишній ударник The Beatles грався вечорами в готельному номері з програмою для малювання на комп'ютері. Так виникли картини, які, як він сам визнає, виглядають, ніби намальовані дітьми. Проте вони чудово продаються. Можливо тому, що Рінго Старр не сприймає себе серйозно як художника.

  • Боно

    Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють

    Боно

    Більш діяльного, ніж Боно з U2, годі шукати. Він не лише співак, автор пісень, гітарист і активіст. Він ще й художник. У 2003 році Боно проілюстрував музичну казку "Петрик і вовк" разом зі своїми доньками Джордан та Ів. Малюнки пішли з молотка за 280 тисяч євро. Звичайно, для доброї справи.

    Автор: Антьє Біндер, Людмила Квіренко


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