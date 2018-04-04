Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 (фотогалерея)

Щоб відвідати більшість великих музичних фестивалів Європи, українцям цьогоріч уже не потрібна віза. 10 різноманітних фестивалів, які збирають світових зірок електронної, рок- та хіп-хоп музики - у фотодобірці DW.
Цього літа Дрогобич, Івано-Франківськ та Луцьк запрошують на різні за тематикою фестивалі, організаторів яких, однак, об'єднує бажання творити місцевий культурний простір на якісному міжнародному рівні. (17.05.2016)
У Львові в розпалі п`ятий Міжнародний фестиваль клезмерської музики. Ця подія відкриває новий фестивальний сезон міста. Фестивалі стають невід’ємною складовою життя Львова і "магнітом" для туристів. (28.08.2013)