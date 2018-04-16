 Десятки тисяч угорців вийшли на протест проти контролю Орбана над ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

Десятки тисяч угорців вийшли на протест проти контролю Орбана над ЗМІ

Організатори акції кажуть про перетворення державних ЗМІ на "машину пропаганди". Демонстранти закликають повернути контроль над медіа суспільству.

Плакат на протесті: Барбі-гітлер, лего-дуче

Плакат на протесті: "Барбі-гітлер, лего-дуче"

Десятки тисяч угорців вийшли на протест у Будапешті в суботу, 21 квітня. Вони незадоволені контролем влади над ЗМІ. На думку демонстрантів, саме це допомогло чинному прем'єрові Віктору Орбанові отримати переконливу перемогу на парламентських виборах у квітні. Державні медіа маніфестанти називають "машиною пропаганди", передає агенція Reuters.

Протест у Будапешті

Протест у Будапешті

DW.COM

Глава угорського уряду застерігає від "небезпеки із Заходу", а парламент розглядає закон "стоп Сорос!", спрямований проти неурядових організацій. Підтекстом є вибори, але не лише вони, вважає Кено Ферзек. (21.02.2018)

Партія "Фідес" Віктора Орбана здобула майже 49 відсотків голосів виборців на парламентських виборах в Угорщині. Він назвав це "історичною перемогою". (09.04.2018)

"Наша мета - позбавити орбанівську партію "Фідес" контролю над суспільними ЗМІ. Але це й завдання для опозиційних партій, позаяк вони також відповідальні за нинішню ситуацію", - кажуть організатори акції. "Фідес" разом із союзними християнськими демократами зберегла конституційну більшість у парламенті, Орбан втретє поспіль очолив уряд. Популярний в Угорщині, політик конфліктує з Євросоюзом, зокрема через питання біженців, яких Будапешт відмовляється приймати.

Паралельно в уряду Орбана триває конфлікт із американським мільярдером, пропагандистом ліберальних цінностей Джорджем Соросом. Фінансована останнім організація "Фундація відкритого суспільства" (ФВС) базована у Будапешті. Прем'єр вважає, що легендарний інвестор прагне заселити Угорщину мігрантами з Африки та Близького Сходу та знищити "угорськість". Утім, планований владою закон щодо недержавних організацій може позбавити її можливості працювати в Угорщині, тож ФВС роздумує над переміщенням штаб-квартири до Берліна.
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