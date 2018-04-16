Десятки тисяч угорців вийшли на протест проти контролю Орбана над ЗМІ

Десятки тисяч угорців вийшли на протест у Будапешті в суботу, 21 квітня. Вони незадоволені контролем влади над ЗМІ. На думку демонстрантів, саме це допомогло чинному прем'єрові Віктору Орбанові отримати переконливу перемогу на парламентських виборах у квітні. Державні медіа маніфестанти називають "машиною пропаганди", передає агенція Reuters.

Протест у Будапешті

"Наша мета - позбавити орбанівську партію "Фідес" контролю над суспільними ЗМІ. Але це й завдання для опозиційних партій, позаяк вони також відповідальні за нинішню ситуацію", - кажуть організатори акції. "Фідес" разом із союзними християнськими демократами зберегла конституційну більшість у парламенті, Орбан втретє поспіль очолив уряд. Популярний в Угорщині, політик конфліктує з Євросоюзом, зокрема через питання біженців, яких Будапешт відмовляється приймати.

Паралельно в уряду Орбана триває конфлікт із американським мільярдером, пропагандистом ліберальних цінностей Джорджем Соросом. Фінансована останнім організація "Фундація відкритого суспільства" (ФВС) базована у Будапешті. Прем'єр вважає, що легендарний інвестор прагне заселити Угорщину мігрантами з Африки та Близького Сходу та знищити "угорськість". Утім, планований владою закон щодо недержавних організацій може позбавити її можливості працювати в Угорщині, тож ФВС роздумує над переміщенням штаб-квартири до Берліна.