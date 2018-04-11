 Десятки тисяч словаків вийшли на антиурядові демонстрації у Братиславі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2018
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Новини

Десятки тисяч словаків вийшли на антиурядові демонстрації у Братиславі

Понад 30 тисяч словаків знову вийшли на вулиці Братислави з вимогою розслідування убивства журналіста Яна Куціяка. Активісти також вимагали відставки начальника поліції.

Протести в Братиславі не вщухають

Протести в Братиславі не вщухають

Понад 30 тисяч словаків у неділю, 15 квітня, вийшли на антиурядовий протест у Братиславі. Як повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ, майже через два місяці після вбивства журналіста Яна Куціяка його співвітчизники вимагали повного розслідування злочину.

Протести відбулися також у місті Гуменне, що на сході Словаччини. Активісти також вимагали звільнення начальника поліції Тибора Гаспара.

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Після вбивства журналіста Яна Куціяка заклики про відставку словацького уряду стають все голоснішими. Своє крісло вже втратив міністр внутрішніх справ Роберт Калінак. Та кінця кризі поки не видно. (13.03.2018)

Люди в Словаччині не задоволені лише відставкою голови уряду. Вбивство журналіста оголило корупційні проблеми в цій країні ЄС. (17.03.2018)

Організатори протестів заявили, що відставки очільника уряду Роберта Фіцо та глави МВС Роберта Калінака, що відбулися у березні, не відновили довіру словаків до влади.  

Нагадаємо, вбивство журналіста Яна Куціяка, котрий проводив гучні антикорупційні журналістські розслідування спричинило урядову кризу в Словаччині. Куціяка та його дівчину знайшли застреленими в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, за 50 кілометрів від Братислави. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Журналіст розбирався у корупційних зв'язках словацьких урядовців та їхніх зв'язках з італійською мафією.

В ЄС вимагають швидкого й усебічного розслідування справи. У Словаччині вже неодноразово проходили багатотисячні акції протесту з вимогою розслідування убивства та відставки низки чиновників.

28 лютого у Братиславі пройшла демонстрація опозиції із вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку через безпрецедентне для Словаччини вбивство журналіста. Вуличні протести з того часу в країні не вщухають. 15 березня під тиском подій у відставку подав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.
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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)
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Вбивство журналіста у Словаччині потягло за собою гучні відставки в уряді (13.03.2018)

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)  

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