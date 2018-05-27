Десятки тисяч греків страйкують проти нових заходів економії

Десятки тисяч греків у середу, 30 травня, приєдналися до страйку на знак незгоди з продовженням заходів економії після завершення третьої програми фінансової допомоги країні у серпні поточного року. Було порушено роботу транспорту: значна частина автобусних та залізничних сполучень не працювали, деякі авіарейси між 10:00 та 13:00 за місцевим часом було скасовано, а пороми не вийшли з портів. У страйку взяла часть також і частина журналістів.

Близько десяти тисяч людей вийшли на демонстрацію в столиці Афінах. Учасники акції несли транспаранти з гаслами: "Ні - скороченням!" та "Ми не будемо рабами у 21 столітті". Акція пройшла мирно, повідомляє інформагенція dpa. Лише в одному випадку поліція застосувала сльозогінний газ, щоб завадити групі із 200 осіб пройти до офісу об'єднання грецької промисловості у центрі Афін.

"Для робітників, пенсіонерів та безробітних завершення (міжнародної кредитної програми - Ред.) у серпні 2018 року не є процесом, який автоматично принесе покращення добробуту, а натомість стане початком нової боротьби за виживання", - заявила профспілка портових працівників.

Уряд запевнив, що розуміє вимоги протестувальників, однак закликав до терпіння, мовляв, вихід з фінансової кризи ще деякий час триватиме.

Нагадаємо, Греція домовилася з міжнародними кредиторами на рівні експертів про надання подальшої фінансової підтримки у рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM). При цьому Афіни візьмуть на себе зобов'язання щодо продовження реформ - від Греції вимагають проведення ще понад 80 заходів. Греція має намір почати втілювати новий перелік реформ "якомога швидше" - ще до 21 червня, коли відбудеться зустріч представників Єврозони у Люксембурзі. У відповідь Афіни повинні отримати до 12 мільярдів євро.

А в серпні добігає кінця третя програма допомоги, ухвалена в 2015 році. Греція прагне отримати списання частини боргу і повноцінно повернутися на міжнародні фінансові ринки. Якщо так станеться, то починаючи з 20 серпня Афіни більше не повинні будуть дотримуватися режиму економії, якого від Греції вимагали міжнародні кредитори в рамках третього пакета допомоги і які спричинили велике обурення серед населення країни.