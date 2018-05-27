 Десятки тисяч греків страйкують проти нових заходів економії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Десятки тисяч греків страйкують проти нових заходів економії

Частину авіарейсів було скасовано, пороми не вийшли з портів країни. Греки протестують проти продовження режиму економії після завершення програми фінансового порятунку.

Греки виступають проти заходів економії, Афіни, 30 травня

Греки виступають проти заходів економії, Афіни, 30 травня

Десятки тисяч греків у середу, 30 травня, приєдналися до страйку на знак незгоди з продовженням заходів економії після завершення третьої програми фінансової допомоги країні у серпні поточного року. Було порушено роботу транспорту: значна частина автобусних та залізничних сполучень не працювали, деякі авіарейси між 10:00 та 13:00 за місцевим часом було скасовано, а пороми не вийшли з портів. У страйку взяла часть також і частина журналістів.

Близько десяти тисяч людей вийшли на демонстрацію в столиці Афінах. Учасники акції несли транспаранти з гаслами: "Ні - скороченням!" та "Ми не будемо рабами у 21 столітті". Акція пройшла мирно, повідомляє інформагенція dpa. Лише в одному випадку поліція застосувала сльозогінний газ, щоб завадити групі із 200 осіб пройти до офісу об'єднання грецької промисловості у центрі Афін.

DW.COM

У місті Салоніки пройшла масова акція протесту, організована націоналістичними силами. Її учасники виступали проти використання слова "Македонія" у назві Колишньої Югославської Республіки Македонія. (21.01.2018)

Ухвалені зміни до законодавства передбачають, зокрема, скорочення пенсій та збільшення податків. Уряд Греції тепер розраховує на списання Єврогрупою частини боргів. (19.05.2017)

"Для робітників, пенсіонерів та безробітних завершення (міжнародної кредитної програми - Ред.) у серпні 2018 року не є процесом, який автоматично принесе покращення добробуту, а натомість стане початком нової боротьби за виживання", - заявила профспілка портових працівників.

Уряд запевнив, що розуміє вимоги протестувальників, однак закликав до терпіння, мовляв, вихід з фінансової кризи ще деякий час триватиме.

Нагадаємо, Греція домовилася з міжнародними кредиторами на рівні експертів про надання подальшої фінансової підтримки у рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM). При цьому Афіни візьмуть на себе зобов'язання щодо продовження реформ - від Греції вимагають проведення ще понад 80 заходів. Греція має намір почати втілювати новий перелік реформ "якомога швидше" - ще до 21 червня, коли відбудеться зустріч представників Єврозони у Люксембурзі. У відповідь Афіни повинні отримати до 12 мільярдів євро.

А в серпні  добігає кінця третя програма допомоги, ухвалена в 2015 році. Греція прагне отримати списання частини боргу і повноцінно повернутися на міжнародні фінансові ринки. Якщо так станеться, то починаючи з 20 серпня Афіни більше не повинні будуть дотримуватися режиму економії, якого від Греції вимагали міжнародні кредитори в рамках третього пакета допомоги і які спричинили велике обурення серед населення країни.

Дивитись відео 02:01
Now live
02:01 хв

Бізнес у кризу: досвід грецьких підприємців (13.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Бізнес у кризу: досвід грецьких підприємців (13.01.2017)  

Також за темою

Der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev mit seinem griechischen Kollegen, Alexis Tsipras in Sofia

Прем'єр Македонії заявляє про близький компроміс з Грецією щодо назви країни 17.05.2018

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про шанс на швидке врегулювання суперечки між Афінами та Скоп'є щодо назви країни. Утім, його грецький колега Алексіс Ципрас радить не поспішати.

Athen Griechenland Streik

Грецький транспорт готується до паралічу через страйк та протести 15.01.2018

У Греції черговий страйк - профспілки протестуватимуть проти пакету реформ. Очікуються скасування та затримки авіарейсів.

Griechenland Athen - Müllstreik

Сміттєва криза в Афінах: страйк комунальників триває 27.06.2017

Страйк триває вже 11 днів і не завершиться щонайменше до четверга, заявив голова профспілки після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Ципрасом.

Докладно

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко. "Смерть" у "другий день народження"

Чим займався і чому був змушений залишити Москву начебто вбитий у Києві російський журналіст Аркадій Бабченко? 

Акції компаній, що будують Північний потік-2, заморожені, повідомляють ЗМІ

ЗМІ: Акції "Північного потоку-2" заморозили

Через стягнення боргу з "Газпрому" на акції компаній, пов'язаних "Північним потоком-2", накладено арешт. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  