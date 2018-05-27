Держсекретар США прийняв представника КНДР для підготовки зустрічі Трампа і Кіма

Білий дім продовжує підготовку до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина а Сінгапурі, яка попередньо була запланована на 12 червня. "Ми продовжуємо готуватися до зустрічі президента з північнокорейським лідером. Як каже президент, якщо це станеться, ми, звичайно, будемо готові", - заявила на брифінгу вт Білому домі в середу, 30 травня, речниця адміністрації президента США Сара Сандерс.

У рамках підготовки до саміту держсекретар США Майк Помпео зустрівся у Нью-Йорку із переговірником від КНДР Кім Йон Чхолем. Ввечері 30 травня вони разом повечеряли. "Це було чудово", - сказав Помпео журналістам після вечері. "Гарний робочий обід сьогодні ввечері з Кімом Йон Чхолем в Нью-Йорку. Стейк, кукурудза та сир в меню", - написав пізніше Помпео у блозі в Twitter.

Зустріч була організована для обговорення того, що ще потрібно зробити за два тижні, що залишились до саміту, передає агенція AFP із посилання на неназваного американського високопосадовця, наближеного до підготовки зустрічі.

Кім Йон Чхол є заступником голови Північнокорейської робочої партії та вважається наближеним до Кім Чен Ина. Раніше він вже двічі зустрічався з Помпео у Пхеньяні. Візит високопосадовця КНДР такого рівня до США є рідкістю.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", утім, заявила про готовність до подальших переговорів із США. Але вже наступного дня після цього Трамп заявив, що саміт усе ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося.

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