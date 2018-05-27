 Держсекретар США прийняв представника КНДР для підготовки зустрічі Трампа і Кіма | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

Держсекретар США прийняв представника КНДР для підготовки зустрічі Трампа і Кіма

Вашингтон продовжує підготовку до зустрічі лідерів США та КНДР Дональда Трампа та Кім Чен Ина. Глава Держдепартаменту Майк Помпео зустрівся в Нью-Йорку із високопоставленим переговірником від Північної Кореї.

Майк Помпео зустрівся із Кім Йон Чхолем

Майк Помпео зустрівся із Кім Йон Чхолем

Білий дім продовжує підготовку до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина а Сінгапурі, яка попередньо була запланована на 12 червня. "Ми продовжуємо готуватися до зустрічі президента з північнокорейським лідером. Як каже президент, якщо це станеться, ми, звичайно, будемо готові", - заявила на брифінгу вт Білому домі в середу, 30 травня, речниця адміністрації президента США Сара Сандерс.

У рамках підготовки до саміту держсекретар США Майк Помпео зустрівся у Нью-Йорку із переговірником від КНДР Кім Йон Чхолем. Ввечері 30 травня вони разом повечеряли. "Це було чудово", - сказав Помпео журналістам після вечері. "Гарний робочий обід сьогодні ввечері з Кімом Йон Чхолем в Нью-Йорку. Стейк, кукурудза та сир в меню", - написав пізніше Помпео у блозі в Twitter.

Зустріч була організована для обговорення того, що ще потрібно зробити за два тижні, що залишились до саміту, передає агенція AFP із посилання на неназваного американського високопосадовця, наближеного до підготовки зустрічі.

DW.COM

Зустріч делегацій США та КНДР відбувається у демілітаризованій прикордонній зоні між Північною та Південною Кореєю. Сторони готують зустріч Дональда Трампа та Кім Чем Ина. (27.05.2018)

Американські та північнокорейські дипломати і урядовці прибули до Сінгапура, щоб підготувати заплановану на 12 червня зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина. (29.05.2018)

Кім Йон Чхол є заступником голови Північнокорейської робочої партії та вважається наближеним до Кім Чен Ина. Раніше він вже двічі зустрічався з Помпео у Пхеньяні. Візит високопосадовця КНДР такого рівня до США є рідкістю.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", утім, заявила про готовність до подальших переговорів із США. Але вже наступного дня після цього Трамп заявив, що саміт усе ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося. 

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


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Ядерний удар: хто і як може віддати наказ у США (30.11.2017)

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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Ядерний удар: хто і як може віддати наказ у США (30.11.2017)  

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