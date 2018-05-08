Держсекретар США Майк Помпео прибув до Пхеньяна

Державний секретар США Майк Помпео у середу, 9 травня, прибув до Пхеньяна на запрошення керівництва Північної Кореї. Він планує підготувати зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, повідомив Помпео в Twitter.

Під час поїздки Помпео проведе переговори з "високопоставленими представниками" КНДР. Останній візит американського посадовця до Північної Кореї на такому високому рівні відбувся у 2000 році, коли колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт відвідала КНДР і зустрілася з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.

Напередодні Трамп в ході прес-конференції в Білому домі заявив про розвиток відносин між КНДР і США. На його думку, "добитися прозорого і безпечного майбутнього" допоможуть в тому числі Китай, Південна Корея і Японія.

Нагадаємо, що в березні 2018 року Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Лист-запрошення від Кім Чен Ина президенту США передав радник президента Південної Кореї з питань безпеки. На початку квітня Помпео, який на той момент обіймав посаду глави ЦРУ, провів таємну зустріч з лідером КНДР.

Пізніше американський президент повідомив, що переговори на вищому рівні відбудуться в "травні або на початку червня". У свою чергу, влада КНДР вперше висловили готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.

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