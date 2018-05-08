 Держсекретар США Майк Помпео прибув до Пхеньяна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Держсекретар США Майк Помпео прибув до Пхеньяна

Державний секретар США Майк Помпео прибув в КНДР для підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Останній візит на такому рівні відбувся 18 років тому.

Держсекретар США Майк Помпео готує зустріч між Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

Держсекретар США Майк Помпео готує зустріч між Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

Державний секретар США Майк Помпео у середу, 9 травня, прибув до Пхеньяна на запрошення керівництва Північної Кореї. Він планує підготувати зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, повідомив Помпео в Twitter.

 

Під час поїздки Помпео проведе переговори з "високопоставленими представниками" КНДР. Останній візит американського посадовця до Північної Кореї на такому високому рівні відбувся у 2000 році, коли колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт відвідала КНДР і зустрілася з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.

Напередодні Трамп в ході прес-конференції в Білому домі заявив про розвиток відносин між КНДР і США. На його думку, "добитися прозорого і безпечного майбутнього" допоможуть в тому числі Китай, Південна Корея і Японія.

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КНДР скасувала "пхеньянський час", запроваджений у 2015 році, і повернулась у часовий пояс Південної Кореї. (04.05.2018)

Північна Корея завинувачує Білий дім у дезінформації населення перед історичним самітом між країнами. У Пхеньяні запевняють, що відмовились від ядерних випробувань на знак "миролюбності", а не через санкції. (06.05.2018)

Нагадаємо, що в березні 2018 року Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Лист-запрошення від Кім Чен Ина президенту США передав радник президента Південної Кореї з питань безпеки. На початку квітня Помпео, який на той момент обіймав посаду глави ЦРУ, провів таємну зустріч з лідером КНДР.

Пізніше американський президент повідомив, що переговори на вищому рівні відбудуться в "травні або на початку червня". У свою чергу, влада КНДР вперше висловили готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


Дивитись відео 01:24

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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Наскільки велика ядерна загроза у світі? (09.08.2017)  

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