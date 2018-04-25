 Держсекретар США Майк Помпео бере курс на загострення з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

Держсекретар США Майк Помпео бере курс на загострення з Іраном

Новий держсекретар США Майк Помпео закинув Тегерану підтримку тероризму і заявив про необхідність зміни ядерної угоди з Іраном.

Держсекретар США Майк Помпео (ліворуч) та глава МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр

Держсекретар США Майк Помпео (ліворуч) та глава МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр

Новий держсекретар США Майк Помпео знову поставив під питання долю ядерної угоди з Іраном. Перебуваючи з візитом у Саудівській Аравії в неділю, 29 квітня, Помпео наголосив на необхідності унеможливити набуття Іраном ядерної зброї. "Угода з Іраном в її нинішній формі не дає таких гарантій. Ми продовжимо працювати з нашими європейськими партнерами, щоб підправити угоду", - цитує держсекретаря інформагенція dpa.

Також Помпео назвав Тегеран найбільшим спонсором тероризму в світі та додав, що США "не стануть ігнорувати великі масштаби іранського тероризму".

Водночас держсекретар закликав країни Перської затоки до єдності, згадавши конфлікт із Катаром: "Єдність держав Перської затоки є необхідною і ми повинні її досягнути", - сказав Помпео.

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Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр висловив підтримку політики США щодо Ірану та закликав накласти на Іран додаткові санкції, оскільки Тегеран втручається у справи інших країн регіону, зокрема, підтримуючи режим сирійського президента Башара Асада і повстанців-хуситів у Ємені. Саудівська Аравія вважає Іран своїм головним суперником у боротьбі за вплив у регіоні.

Президент США Дональд Трамп неодноразово називав ядерну угоду з Іраном, підписану за президентсва Барака Обами, "найгіршою". До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.
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