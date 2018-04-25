Держсекретар США закликав ізраїльтян та палестинців продовжувати переговори

Новопризначений державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео закликав ізраїльтян та палестинців продовжити переговори щодо розв'язання конфлікту, який триває уже десятиліттями. Під час візиту до Йорданії у понеділок, 30 квітня, він назвав вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту пріоритетом адміністрації Дональда Трампа, передає агенція новин AP.

"Переконані, що ізраїльтянам та палестинцям потрібні політичні домовленості. Заохочуємо палестинців повернутися до політичного діалогу (…) Ми відкриті до рішення "дві держави для двох народів" як імовірного результату", - цитує Помпео агентство dpa. Він додав, що США тісно співпрацюють з Йорданією задля сприяння угоді між ізраїльтянами та палестинцями. Мирні переговори між сторонами припинилися близько чотирьох років тому.

Загострення конфлікту через Єрусалим

Конфлікт на Близькому Сході загострився після 6 грудня 2017 року, коли президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився перенести туди американське посольство. Це спричинило хвилю насильства на Близькому Сході. Лише за минулий місяць у протестах на кордоні Сектору Гази загинули 45 палестинців.

Дивитись відео 00:29 Поділитись Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2pjub Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017)

На спішно організованому саміті Організація ісламського співробітництва (ОІС) відкинула це рішення Трампа, назвавши його "незаконним", спрямованим на "навмисний підрив усіх мирних зусиль", що може дати поштовх "екстремізму та тероризму".

Тоді ж лідер палестинців Махмуд Аббас відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа відмовитися від претензій на Єрусалим як столицю Палестини. Рішення ж Білого дому визнати "святе місто" столицею Ізраїлю політик назвав "ляпасом століття" щодо спроб врегулювати конфлікт на Близькому Сході.