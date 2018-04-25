 Держсекретар США закликав ізраїльтян та палестинців продовжувати переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

Держсекретар США закликав ізраїльтян та палестинців продовжувати переговори

Майк Помпео нагадав, що США готові до рішення "дві держави для двох народів". Утім, наполягає він, це потребує політичних переговорів між сторонами.

Прем'єр Ізраїлю Біньянін Нетаньяху (л) та Майк Помпео, 29 квітня 2018 ркоу

Прем'єр Ізраїлю Біньянін Нетаньяху (л) та Майк Помпео, 29 квітня 2018 ркоу

Новопризначений державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео закликав ізраїльтян та палестинців продовжити переговори щодо розв'язання конфлікту, який триває уже десятиліттями. Під час візиту до Йорданії у понеділок, 30 квітня, він назвав вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту пріоритетом адміністрації Дональда Трампа, передає агенція новин AP.

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Дональд Трамп ухвалив рішення, від якого застерігали чимало міжнародних гравців. Сам президент США переконаний, що відкрив нову сторінку у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту. (06.12.2017)

Жодне місто світу не викликає такі суперечки як Єрусалим. Міжнародне право теж не дає чіткого роз'яснення ситуації. При цьому в ООН вже не один раз намагалися визначити статус міста. (07.12.2017)

"Переконані, що ізраїльтянам та палестинцям потрібні політичні домовленості. Заохочуємо палестинців повернутися до політичного діалогу (…) Ми відкриті до рішення "дві держави для двох народів" як імовірного результату", - цитує Помпео агентство dpa. Він додав, що США тісно співпрацюють з Йорданією задля сприяння угоді між ізраїльтянами та палестинцями. Мирні переговори між сторонами припинилися близько чотирьох років тому.

Загострення конфлікту через Єрусалим

Конфлікт на Близькому Сході загострився після 6 грудня 2017 року, коли президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився перенести туди американське посольство. Це спричинило хвилю насильства на Близькому Сході. Лише за минулий місяць у протестах на кордоні Сектору Гази загинули 45 палестинців.
Дивитись відео 00:29

Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017)

На спішно організованому саміті Організація ісламського співробітництва (ОІС) відкинула це рішення Трампа, назвавши його "незаконним", спрямованим на "навмисний підрив усіх мирних зусиль", що може дати поштовх "екстремізму та тероризму".

Infografik Hilfe für Palästina 2015 UKR

Тоді ж лідер палестинців Махмуд Аббас відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа відмовитися від претензій на Єрусалим як столицю Палестини. Рішення ж Білого дому визнати "святе місто" столицею Ізраїлю політик назвав "ляпасом століття" щодо спроб врегулювати конфлікт на Близькому Сході.

  • Ізраїльське поселення на Західному березі ріки Йордан

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Понад двісті поселень

    Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.

  • Будівництво нового поселення в районі Хар-Хома поблизу Єрусалима

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Чи є шанс на примирення?

    У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.

  • На голосуванні законопроекту про легалізацію поселень були всі депутати кнесету

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Ізраїль конфіскує приватні землі

    На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.

  • Тимчасове поселення носять за допомогою підйомного крану.

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Знесення Амони

    Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.

  • Молоді палестинці в масках втікають від бульдозера в диму палаючого сміття

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Барикади та заворушення

    Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.

  • Палестинці в масках тікають дорогою, під ногами в них лежить каміння

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Конфлікт поселенців з палестинцями

    Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.

  • Юний поселенець їде на велосипеді повз будинки

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Новий прихисток в Офрі

    Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.

  • Чоловік та жінка виносять речі з будівлі в поселенні Офра

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Примусове знесення в Офрі

    Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.

    Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко


DW.COM

Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

Попри протести, Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях. Критики вважають, що тепер конфлікт не вирішити - навіть якщо буде створено дві держави. (08.02.2017)  

Аудіо й відео до теми

Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017)  

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