 Держдума РФ розгляне санкції щодо США 15 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

Держдума РФ розгляне санкції щодо США 15 травня

Російська Держдума через місяць розгляне законопроект про санкції щодо США. Планується призупинити співпрацю в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній сфері, а також заборонити ввезення багатьох товарів.

Держдума Росії візьметься за санкції щодо США у травні

Держдума Росії візьметься за санкції щодо США у травні

Перше читання законопроекту про санкції Росії щодо США і "країн, що підтримують антиросійську політику", пройде в Держдумі РФ 15 травня. Про це в понеділок, 16 квітня, заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, який також є одним з 327 авторів законопроекту.

Він повідомив, що депутати обговорять документ з експертами, а "рішення, які будуть прийняті, будуть ухвалені дуже відповідально".

Законопроект "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав" було внесено в Держдуму 13 квітня. Він передбачає "заборону або обмеження" на роботу в Росії для громадян США та інших держав, які дотримуються такої ж політики, у тому числі висококваліфікованих фахівців. Також пропонується призупинити міжнародне співробітництво РФ і російських підприємств зі США та іншими державами в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній сфері. Крім того, передбачені обмежувальні заходи, пов'язані із закупівлею IT-технологій зі США та інших країн.

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У відповідь на санкції з боку США, в Росії пропонують обмежити роботу американських громадян, призупинити співпрацю в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній сфері, а також заборонити ввезення багатьох товарів. (13.04.2018)

Планується обмежити ввезення в Росію із США алкогольної і тютюнової продукції, сільгосппродукції, сировини, медикаментів і харчових продуктів. Російський уряд має розробити механізми заміщення цих товарів на ринку. Крім того, пропонується дозволити російським фірмам виробляти товари без дозволу правовласників в США та інших країнах.

Як повідомлялося, 6 квітня міністерство фінансів США запровадило санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, які фігурували в так званій "Кремлівській доповіді". Коментуючи запровадження нових санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив Москву в участі у "злонамірних діях у всьому світі, в тому числі у продовженні окупації Криму та розпалюванні насильства в Східній Україні". До переліку, серед інших, потрапили глава "Газпрому" Олексій Міллер, глава МВС РФ Володимир Колокольцев, командувач Росгвардією Віктор Золотов, керівник Роскомнадзору Олександр Жаров та інші.
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