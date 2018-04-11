 Держдума РФ готує масштабні санкції проти США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2018
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Новини

Держдума РФ готує масштабні санкції проти США

У відповідь на санкції з боку США, в Росії пропонують обмежити роботу американських громадян, призупинити співпрацю в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній сфері, а також заборонити ввезення багатьох товарів.

Держдума РФ готується відповісти на американські санкції

Держдума РФ готується відповісти на американські санкції

В Держдуму РФ у п’ятницю, 13 квітня, внесено законопроект про відповідь Росії на нові американські санкції. Законопроект "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав" внесли спікер Держдуми В'ячеслав Володін і лідери чотирьох фракцій.

"В ході неодноразових обговорень недружніх дій щодо нашої країни ми говорили про необхідність відповіді на хамську поведінку з боку США і створення перешкод для роботи російського бізнесу", - заявив Володін.

Документ передбачає "заборону або обмеження" на роботу в Росії для громадян США та інших держав, які дотримуються такої ж політики, у тому числі висококваліфікованих фахівців. 

Крім того, законопроект передбачає можливість призупинення міжнародного співробітництва РФ і російських підприємств з США та іншими державами в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній сфері. Планується також заборонити співпрацю в цих галузях з організаціями, в капіталі яких прямо або опосередковано беруть участь організації, що перебувають під юрисдикцією США або інших іноземних осіб.

Також законопроект передбачає обмежувальні заходи, пов'язані із закупівлею IT-технологій з США та інших країн. Крім того, як повідомив віце-спікер Держдуми Іван Мельников, також планується обмежити ввезення в Росію із США алкогольної і тютюнової продукції, сільгосппродукції, сировини, медикаментів і харчових продуктів. Російський уряд має розробити механізми заміщення цих товарів на ринку.

DW.COM

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Законопроект буде винесений на обговорення на позачерговому засіданні Ради Держдуми 16 квітня, повідомив Володін.

6 квітня міністерство фінансів США запровадило санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, які фігурували в так званій "Кремлівській доповіді". Коментуючи запровадження нових санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив Москву в участі у "злонамірних діях у всьому світі, в тому числі у продовженні окупації Криму та розпалюванні насильства в східній Україні". До переліку, серед інших, потрапили глава "Газпрому" Олексій Міллер, глава МВС РФ Володимир Колокольцев, командувач Росгвардією Віктор Золотов, керівник Роскомнадзору Олександр Жаров та інші.
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