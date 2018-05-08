Держдума затвердила Медведєва прем'єром Росії

Державна Дума РФ у вівторок, 8 травня, дала згоду президенту країни Володимиру Путіну на призначення Дмитра Медведєва главою російського уряду. За відповідне рішення проголосували 374 депутати за мінімально необхідних 226-ти. Проти висловилися 56 народних обранців, тих, хто утримався, не було, повідомляє агенція "Інтерфакс". У засіданні взяли участь Медведєв і Путін.

Перед голосуванням усі політсили висловили свої позиції. Зокрема, "Єдина Росія" та ЛДПР, які мають загалом 379 мандатів, заявили про підтримку Медведєва, а комуністи (42 голоси) та "Справедлива Росія" (23 голоси) виступили проти такого рішення.

Нинішній прем'єрський термін буде для Медведєва вже другим за рахунком - він очолює російський уряд з 2012 року. З 2008 до 2012 року Мєдведєв був президентом РФ, а уряд у той час очолював Володимир Путін.

Нагадаємо, напередодні, 7 травня, у Москві відбулася інавгурація президента Росії Володимира Путіна, який вже вчетверте очолив Росію. Того ж дня Путін висунув кандидатуру Дмитра Медведєва на посаду прем'єр-міністра країни.

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