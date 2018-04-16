Держдепартамент США побачив порушення прав людини в Україні

В Україні спостерігаються серйозні порушення прав та обмеження свобод людини. До такого висновку дійшли автори оприлюдненої в п'ятницю, 20 квітня, щорічної доповіді Державного департаменту США про стан справ із захистом прав людини в світі.

Згідно з документом, найсерйозніші порушення прав та свобод людини в Україні безпосередньо пов'язані зі збройним конфліктом на Донбасі. Серед іншого автори доповіді вказали на незаконні вбивства, політично вмотивовані викрадення людей, тортури, свавільні арешти та ув'язнення та брак незалежності сфери юстиції, особливо на підконтрольних сепаратистами територіях. Райони Донбасу, що перебувають під контролем сепаратистів, також позначені істотними обмеженнями свободи зібрань, свободи слова. Схожі порушення прав людини спостерігаються в анексованому Росією Криму, зазначають автори доповіді.

Проблемними в Держдепартаменті США вважають і такі аспекти українських реалій як поширення корупції, а також неспроможність влади притягти до відповідальності осіб, причетних до насильства проти журналістів та антикорупційних активістів. Серед прорахунків уряду визнано й брак адекватних заходів, спрямованих на покарання посадовців, котрі порушили закон. Така політика призводить до атмосфери сваволі в країні, підсумовують автори звіту.

Нагадаємо, що раніше про кричущі порушення прав людини в Україні повідомляла також правозахисна організація Human Rights Watch.