 Держдепартамент: Делегація США зустрілася з представниками Пхеньяна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

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Новини

Держдепартамент: Делегація США зустрілася з представниками Пхеньяна

Зустріч делегацій США та КНДР відбувається у демілітаризованій прикордонній зоні між Північною та Південною Кореєю. Сторони готують зустріч Дональда Трампа та Кім Чем Ина.

Журналісти перед будинком миру у Пханмунджомі (архівне фото)

Журналісти перед "будинком миру" у Пханмунджомі (архівне фото)

Делегація США в неділю, 27 травня, зустрілася із представниками Північної Кореї у Пханмунджомі, розташованому в демілітаризованій прикордонній зоні між КНДР та Південною Кореєю. Інформацію про переговори підтвердила речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт. "Ми продовжуємо готуватися до зустрічі президента (Дональда Трампа - Ред.) із північнокорейським лідером Кім Чен Ином", - цитує Нойєрт інформагенція Reuters.

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30 співробітників Білого дому та Держдепартаменту США відправляться до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином. (26.05.2018)

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин знову зустрілися. Під час переговорів лідери двох Корей обмінялися думками щодо перспективи проведення зустрічі між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом. (26.05.2018)

Раніше цього дня про зустріч делегацій США та КНДР повідомило видання Washington Post.

Напередодні лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели неоголошені переговори у демілітаризованій зоні. Під час розмови Кім повідомив південнокорейському президенту, що має твердий намір зустрітися з Трампом.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів із США. Наступного дня після скасування саміту Трамп заявив, що він все ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося. У Білому домі напередодні повідомили, що група з підготовки саміту вилетить до Сінгапуру, які і планувалося, цими вихідними.

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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

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Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися. Трамп заявив про "продуктивні переговори" з Північною Кореєю щодо цього і можливість проведення саміту в Сінгапурі.

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