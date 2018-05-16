Держдепартамент: Делегація США зустрілася з представниками Пхеньяна

Делегація США в неділю, 27 травня, зустрілася із представниками Північної Кореї у Пханмунджомі, розташованому в демілітаризованій прикордонній зоні між КНДР та Південною Кореєю. Інформацію про переговори підтвердила речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт. "Ми продовжуємо готуватися до зустрічі президента (Дональда Трампа - Ред.) із північнокорейським лідером Кім Чен Ином", - цитує Нойєрт інформагенція Reuters.

Раніше цього дня про зустріч делегацій США та КНДР повідомило видання Washington Post.

Напередодні лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели неоголошені переговори у демілітаризованій зоні. Під час розмови Кім повідомив південнокорейському президенту, що має твердий намір зустрітися з Трампом.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів із США. Наступного дня після скасування саміту Трамп заявив, що він все ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося. У Білому домі напередодні повідомили, що група з підготовки саміту вилетить до Сінгапуру, які і планувалося, цими вихідними.

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