Держбюро розслідувань України хоче підтримки Заходом його незалежності

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) України Роман Труба сподівається на підтримку незалежності його відомства з боку Євросоюзу. Про це він заявив на початку свого чотириденного візиту до Брюсселя у середу, 20 червня, передає кореспондент DW. "Одна з цілей, яку переслідує ДБР - залишитися незалежним. Ми розуміємо, що для цього буде потрібною підтримка громадянського суспільства та міжнародних партнерів", - сказав Труба. Для цього він буде проводити зустрічі у Єврокомісії та Європарламенті.

Інша мета його поїздки - "взяти найкращі технології, методики створення правоохоронних органів від міжнародних партнерів". Тому директор ДБР зустрічатиметься також з представниками правоохоронних органів деяких з країн ЄС, а також Європолу. Він додав, що йому складно явити собі роботу бюро без підписання договорів з Інтерполом і Європолом.

Роман Труба заявив, що очолюване ним відомство "однозначно" розпочне свою роботу у вересні. "Лише стоїть питання, в якому форматі", - зазначив він. Йдеться про законопроект щодо удосконалення діяльності ДБР, яке Верховна Рада ухвалила поки у першому читанні. За його словами, якщо закон не буде прийнято, то бюро розпочне свою роботу без керівного складу середньої ланки та без оперативного підрозділу.

Керівник Державного бюро розслідувань уточнив, що планує у вересні почати також перші розслідування. При цьому він виступає за те, щоб його відомство бралося за розслідування лише нових справ, а не перебирало справи з інших правоохоронних органів. Нагадаємо, ДБР має розслідувати злочини, здійснені держслужбовцями, суддями, співробітниками прокуратури та НАБУ, окрім тих справ, які стосуються корупції.

Труба прогнозує, що у бюро буде багато ворогів. Не лише через те, що воно буде розслідувати справи високопосадовців і правоохоронців, але і оскільки свої основні повноваження воно забирає у прокуратури. "Тому підтримки від них нам не слід очікувати, ми це розуміємо", - зазначив він.

Як повідомлялося, закон про Держбюро розслідувань було прийнято у 2016 році. У листопаді 2017-го його директором став Роман Труба. Зараз ДБР проводить конкурс на понад 700 посад.