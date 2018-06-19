 Держбюро розслідувань України хоче підтримки Заходом його незалежності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Держбюро розслідувань України хоче підтримки Заходом його незалежності

Державне бюро розслідувань України має почати розслідування перших справ уже у вересні, заявив у Брюсселі його директор Роман Труба. У якому форматі почне роботу бюро, залежить від Верховної Ради.

Директор ДБР Роман Труба проведе зустрічі в Європарламенті

Роман Труба перед зустрічами у Європарламенті

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) України Роман Труба сподівається на підтримку незалежності його відомства з боку Євросоюзу. Про це він заявив на початку свого чотириденного візиту до Брюсселя у середу, 20 червня, передає кореспондент DW. "Одна з цілей, яку переслідує ДБР - залишитися незалежним. Ми розуміємо, що для цього буде потрібною підтримка громадянського суспільства та міжнародних партнерів", - сказав Труба. Для цього він буде проводити зустрічі у Єврокомісії та Європарламенті.

Інша мета його поїздки - "взяти найкращі технології, методики створення правоохоронних органів від міжнародних партнерів". Тому директор ДБР зустрічатиметься також з представниками правоохоронних органів деяких з країн ЄС, а також Європолу. Він додав, що йому складно явити собі роботу бюро без підписання договорів з Інтерполом і Європолом.

DW.COM

В звіті ЄС щодо прав людини та демократії в світі за 2017 рік наголошується на необхідності створення антикорупційного суду в Україні та вказується на значну кількість не доведених до кінця гучних розслідувань. (28.05.2018)

Призначений директор Державного бюро розслідувань Роман Труба проходить люстраційну перевірку, повідомили в бюро. Чи зможе вона зашкодити йому очолити правоохоронний орган? (29.11.2017)

Конкурсна комісія обрала директором Держбюро розслідувань Романа Трубу. ДБР розслідуватиме злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями. (16.11.2017)

Роман Труба заявив, що очолюване ним відомство "однозначно" розпочне свою роботу у вересні. "Лише стоїть питання, в якому форматі", - зазначив він. Йдеться про законопроект щодо удосконалення діяльності ДБР, яке Верховна Рада ухвалила поки у першому читанні. За його словами, якщо закон не буде прийнято, то бюро розпочне свою роботу без керівного складу середньої ланки та без оперативного підрозділу.

Керівник Державного бюро розслідувань уточнив, що планує у вересні почати також перші розслідування. При цьому він виступає за те, щоб його відомство бралося за розслідування лише нових справ, а не перебирало справи з інших правоохоронних органів. Нагадаємо, ДБР має розслідувати злочини, здійснені держслужбовцями, суддями, співробітниками прокуратури та НАБУ, окрім тих справ, які стосуються корупції.

Труба прогнозує, що у бюро буде багато ворогів. Не лише через те, що воно буде розслідувати справи високопосадовців і правоохоронців, але і оскільки свої основні повноваження воно забирає у прокуратури. "Тому підтримки від них нам не слід очікувати, ми це розуміємо", - зазначив він.

Як повідомлялося, закон про Держбюро розслідувань було прийнято у 2016 році. У листопаді 2017-го його директором став Роман Труба. Зараз ДБР проводить конкурс на понад 700 посад.

Дивитись відео 02:43
Now live
02:43 хв

"Парк корупції": в Київській Русі за хабар одразу вбивали (01.06.2018)

Аудіо й відео до теми

"Парк корупції": в Київській Русі за хабар одразу вбивали (01.06.2018)  

Також за темою

Frankreich Eurokorps-Soldaten hissen die EU-Fahne vor dem Parlament in Straßburg 2014

Парламентарі ЄС і України закликали запровадити нові санкції щодо Росії 19.04.2018

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС на засіданні у Страсбурзі закликав Євросоюз призначити спецпосланця щодо Донбасу та Криму, а також запровадити нові санкції щодо Росії.

Symbolbild Flüchtlinge Visum Schengenraum

Рада закликала ЄС встигнути з візовою лібералізацією до Нового року 16.11.2016

Київ укотре закликав ЄС надати українцям так званий безвізовий режим - за відповідне звернення проголосував 261 депутат Верховної Ради.

Ukraine gerodeter Buchenwald in Transkarpatien

Факти і маніпуляції довкола експорту деревини: корупційні хащі українського лісу 09.12.2016

Вимога ЄС скасувати мораторій на експорт лісу здійняла хвилю запеклих дискусій в Україні. DW проаналізувала, чи варто боятися продажу лісу за кордон.

Докладно

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві. 

default

"Червона картка" для шефа Audi

Після арешту Руперта Штадлера в тюрмі опинився перший у німецькій історії шеф автовиробника. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  