Депутат Нікопольської міськради стріляв під час сесії

Під час позачергової сесії Нікопольської міської ради в п'ятницю, 4 травня, виникла сутичка між депутатами та активістами. Під час цього один із чоловіків зробив кілька пострілів угору. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Зазначається, що ніхто з присутніх не постраждав.
Як повідомляють нікопольські ЗМІ, з пістолета у залі засідань стріляв депутат міської ради Олександр Рибаков. Це сталось після того, як активісти, які прийшли на позачергову сесію, натягнули йому на голову пакет з кефіром. Мотивом для такої акції стала відмова депутатів розглядати склад обраної нещодавно громадської ради. Місцеве видання NikopolNews з посиланням на очевидців додає, що мера Андрія Фісака облили "зеленкою", а один з пострілів усе ж був у бік активістів.
Щодо інциденту у Нікопольскій міськраді поліція відкрила кримінальне провадження.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Січень: націоналізація фінансового гіганта
У 2017 рік найбільший в Україні банк "Приватбанк", який роками контролювали бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, увійшов у 100-відсотковій власності держави. Рішення про націоналізацію фінінституту через неспроможність попередніх власників докапіталізувати його приймалося на найвищому рівні. Порятунок банку станом на листопад 2017-го коштував державі вже понад 140 мільярдів гривень.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Лютий: блокада непідконтрольного Донбасу
Блокування торгівлі з "ДНР/ЛНР" розпочалося, коли Київ відмовився піти на такий крок на вимогу групи ветеранів АТО і громадських активістів. Таким чином ініціатори хотіли натиснути на бойовиків для звільнення військовополонених. Спроби влади протидіяти акціям вилилися в ескалацію ситуації в лютому. Пізніше Київ сам вдався до блокади після "націоналізації" українських підприємств сепаратистами.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Березень: резонансний корупційний процес
З-поміж низки затримань посадовців випадок глави Державної фіскальної служби Романа Насірова викликав найбільший резонанс. Його звинувачують у незаконній розстрочці податкових боргів підприємств "газової схеми" нардепа Олександра Онищенка, через які держава втратила два мільярди гривень. Суд щодо обрання запобіжного заходу Насірову прикував увагу телеглядачів. Йому загрожує до 6 років ув'язнення.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Квітень: Україна проти Росії в суді ООН
Уперше після подій 2014 року Києву вдалося досягти успіху в міжнародній судовій суперечці з Москвою. Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав дискримінацію кримських татар та українців в анексованому Криму та зобов'язав Росію її зупинити. Зокрема суд визнав порушенням Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації заборону Меджлісу кримських татар фактичною владою півострова.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Травень: фінал "Євробачення" в Києві
Завдяки перемозі Джамали на "Євробаченні-2016" у Стокгольмі Київ удруге приймав фінальну частину пісенного конкурсу. "Євробачення-2017" увійшло в історію ще до його початку - через скандал навколо учасниці від Росії, якій СБУ заборонила в'їзд до України через відвідання нею анексованого Криму. Урешті-решт на НСТУ було накладено штраф, а регламент конкурсу на майбутнє змінили.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Червень: безвізова свобода
Безвізовий режим Євросоюзу для українців, який запрацював 11 червня, став одним із найбільших досягнень на шляху євроінтеграції України. Його запровадження переносилося кілька разів - зокрема, через бажання ЄС "перестрахуватися", створивши механізм поновлення візового режиму в разі масових зловживань з боку українців. Поки такі порушення - радше винятки.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Липень: чіткий курс на членство в НАТО
Після анексії Криму Росією та початку бойових дій на Донбасі співпраця України з НАТО та її окремими членами стала інтенсивнішою. Альянс ще 2016 року затвердив Комплексний план з підтримки України, а Київ окремим законом, підписаним у липні, закріпив курс на членство в НАТО серед пріоритетів зовнішньої політики. Реформа Збройних сил України передбачає перехід до 2019 року на стандарти Альянсу.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Серпень: завершення боксерської ери Кличків
Невдовзі після поразки британцеві Ентоні Джошуа в поєдинку за пояси WBA і IBO зірка боксу Володимир Кличко заявив про завершення своєї кар'єри. Вона була тісно пов'язана не лише з Україною, а і з Німеччиною, де розпочався шлях Володимира і його брата Віталія до світового успіху. Перший пояс чемпіона світу Володимир здобув 2000 року в Кельні. А його багаторічним тренером був німець Фріц Здунек.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Вересень: театральне повернення Саакашвілі
Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі був позбавлений громадянства України суперечливим указом Петра Порошенка. Попри спротив влади, Саакашвілі, який до цього перебував за кордоном, усе ж вдалося повернутися до України, прорвавши охорону прикордонного пункту на кордоні з Польщею.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Жовтень: вибухи й обстріли
Жертвами вибухів та обстрілів на неохопленій війною території України стали журналісти, політики, військові та громадські активісти. 25 жовтня внаслідок замаху на нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука загинули двоє осіб. А вже 30 жовтня через обстріл авто на Київщині загинула активістка і військова Аміна Окуєва. В більшості таких злочинів правоохоронці вбачають російський слід.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Листопад: черговий етап судової реформи
Процес ухвалення чергового законопроекту щодо судової реформи, підписаного президентом у листопаді, Андрій Парубій назвав "найдовшим розглядом в історії парламентаризму". Реформа має спростити судову ієрархію до трьох інстанцій, поступово запровадити "електронне правосуддя", а звернення до суду стануть дорожчими. Поряд з медичною, пенсійною та освітньою реформа судів - одна із ключових.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Грудень: обмін полоненими
27 грудня відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною і самопроголошеними "ЛНР/ДНР". За даними ГПУ, зрештою на підконтрольні Україні території повернулись 73 особи, яких тримали в ув'язненні у сепаратистських утвореннях. Іншій стороні Київ передав 233 людей. Це обмін називають проривом. Утім, за даними СБУ, в полоні сепаратистів ще залишаються 103 людини.
-
Україна у 2017-му - найвизначніші події року
Друге Різдво
У 2017 році вперше офіційним вихідним в Україні було не лише 7 січня, коли Різдво святкує більшість християн східного обряду, але й 25 грудня. Цього дня Різдво відзначають більшість католиків та протестантів. Запровадження нового вихідного в Раді мотивували тим, що в Україні є 11 тисяч католицьких та протестантських громад, а це - близько 30 відсотків від усіх релігійних організацій.
Автор: Данило Білик