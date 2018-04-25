 Депутат Нікопольської міськради стріляв під час сесії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Депутат Нікопольської міськради стріляв під час сесії

Олександр Рибаков застосував пістолет після того, як у залі засідань міської ради влаштували акцію активісти.

default

Під час позачергової сесії Нікопольської міської ради в п'ятницю, 4 травня, виникла сутичка між депутатами та активістами. Під час цього один із чоловіків зробив кілька пострілів угору. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Зазначається, що ніхто з присутніх не постраждав.

Як повідомляють нікопольські ЗМІ, з пістолета у залі засідань стріляв депутат міської ради Олександр Рибаков. Це сталось після того, як активісти, які прийшли на позачергову сесію, натягнули йому на голову пакет з кефіром. Мотивом для такої акції стала відмова депутатів розглядати склад обраної нещодавно громадської ради. Місцеве видання NikopolNews з посиланням на очевидців додає, що мера Андрія Фісака облили "зеленкою", а один з пострілів усе ж був у бік активістів.

Щодо інциденту у Нікопольскій міськраді поліція відкрила кримінальне провадження.

  • Банкомат Приватбанку, Київ

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Січень: націоналізація фінансового гіганта

    У 2017 рік найбільший в Україні банк "Приватбанк", який роками контролювали бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, увійшов у 100-відсотковій власності держави. Рішення про націоналізацію фінінституту через неспроможність попередніх власників докапіталізувати його приймалося на найвищому рівні. Порятунок банку станом на листопад 2017-го коштував державі вже понад 140 мільярдів гривень.

  • Активісти блокують залізничне сполучення з ДНР у Кривому Торці

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Лютий: блокада непідконтрольного Донбасу

    Блокування торгівлі з "ДНР/ЛНР" розпочалося, коли Київ відмовився піти на такий крок на вимогу групи ветеранів АТО і громадських активістів. Таким чином ініціатори хотіли натиснути на бойовиків для звільнення військовополонених. Спроби влади протидіяти акціям вилилися в ескалацію ситуації в лютому. Пізніше Київ сам вдався до блокади після "націоналізації" українських підприємств сепаратистами.

  • Роман Насіров у суді в Києві

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Березень: резонансний корупційний процес

    З-поміж низки затримань посадовців випадок глави Державної фіскальної служби Романа Насірова викликав найбільший резонанс. Його звинувачують у незаконній розстрочці податкових боргів підприємств "газової схеми" нардепа Олександра Онищенка, через які держава втратила два мільярди гривень. Суд щодо обрання запобіжного заходу Насірову прикував увагу телеглядачів. Йому загрожує до 6 років ув'язнення.

  • Кримськотатарський прапор у Києві

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Квітень: Україна проти Росії в суді ООН

    Уперше після подій 2014 року Києву вдалося досягти успіху в міжнародній судовій суперечці з Москвою. Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав дискримінацію кримських татар та українців в анексованому Криму та зобов'язав Росію її зупинити. Зокрема суд визнав порушенням Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації заборону Меджлісу кримських татар фактичною владою півострова.

  • Євробачення-2017 у Києві

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Травень: фінал "Євробачення" в Києві

    Завдяки перемозі Джамали на "Євробаченні-2016" у Стокгольмі Київ удруге приймав фінальну частину пісенного конкурсу. "Євробачення-2017" увійшло в історію ще до його початку - через скандал навколо учасниці від Росії, якій СБУ заборонила в'їзд до України через відвідання нею анексованого Криму. Урешті-решт на НСТУ було накладено штраф, а регламент конкурсу на майбутнє змінили.

  • Безвізовий режим між ЄС та Україною

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Червень: безвізова свобода

    Безвізовий режим Євросоюзу для українців, який запрацював 11 червня, став одним із найбільших досягнень на шляху євроінтеграції України. Його запровадження переносилося кілька разів - зокрема, через бажання ЄС "перестрахуватися", створивши механізм поновлення візового режиму в разі масових зловживань з боку українців. Поки такі порушення - радше винятки.

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг (л) та президент України Петро Порошенко (п) в Києві

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Липень: чіткий курс на членство в НАТО

    Після анексії Криму Росією та початку бойових дій на Донбасі співпраця України з НАТО та її окремими членами стала інтенсивнішою. Альянс ще 2016 року затвердив Комплексний план з підтримки України, а Київ окремим законом, підписаним у липні, закріпив курс на членство в НАТО серед пріоритетів зовнішньої політики. Реформа Збройних сил України передбачає перехід до 2019 року на стандарти Альянсу.

  • Володимир Кличко під час поєдинку з Ентоні Джошуа, 2017 рік

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Серпень: завершення боксерської ери Кличків

    Невдовзі після поразки британцеві Ентоні Джошуа в поєдинку за пояси WBA і IBO зірка боксу Володимир Кличко заявив про завершення своєї кар'єри. Вона була тісно пов'язана не лише з Україною, а і з Німеччиною, де розпочався шлях Володимира і його брата Віталія до світового успіху. Перший пояс чемпіона світу Володимир здобув 2000 року в Кельні. А його багаторічним тренером був німець Фріц Здунек.

  • Міхеіл Саакашвілі на вокзалі в польському Перемишлі

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Вересень: театральне повернення Саакашвілі

    Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі був позбавлений громадянства України суперечливим указом Петра Порошенка. Попри спротив влади, Саакашвілі, який до цього перебував за кордоном, усе ж вдалося повернутися до України, прорвавши охорону прикордонного пункту на кордоні з Польщею.

  • Вибух у центрі Києва, Ігор Мосійчук

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Жовтень: вибухи й обстріли

    Жертвами вибухів та обстрілів на неохопленій війною території України стали журналісти, політики, військові та громадські активісти. 25 жовтня внаслідок замаху на нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука загинули двоє осіб. А вже 30 жовтня через обстріл авто на Київщині загинула активістка і військова Аміна Окуєва. В більшості таких злочинів правоохоронці вбачають російський слід.

  • Судова реформа

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Листопад: черговий етап судової реформи

    Процес ухвалення чергового законопроекту щодо судової реформи, підписаного президентом у листопаді, Андрій Парубій назвав "найдовшим розглядом в історії парламентаризму". Реформа має спростити судову ієрархію до трьох інстанцій, поступово запровадити "електронне правосуддя", а звернення до суду стануть дорожчими. Поряд з медичною, пенсійною та освітньою реформа судів - одна із ключових.

  • Грудень: обмін полоненими

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Грудень: обмін полоненими

    27 грудня відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною і самопроголошеними "ЛНР/ДНР". За даними ГПУ, зрештою на підконтрольні Україні території повернулись 73 особи, яких тримали в ув'язненні у сепаратистських утвореннях. Іншій стороні Київ передав 233 людей. Це обмін називають проривом. Утім, за даними СБУ, в полоні сепаратистів ще залишаються 103 людини.

  • Різдвяний вертеп у Львові (архівне фото)

    Україна у 2017-му - найвизначніші події року

    Друге Різдво

    У 2017 році вперше офіційним вихідним в Україні було не лише 7 січня, коли Різдво святкує більшість християн східного обряду, але й 25 грудня. Цього дня Різдво відзначають більшість католиків та протестантів. Запровадження нового вихідного в Раді мотивували тим, що в Україні є 11 тисяч католицьких та протестантських громад, а це - близько 30 відсотків від усіх релігійних організацій.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

Білоруські козаки: "русский мир" чи патріоти Білорусі?

DW з'ясовувала, хто такі білоруські козаки, скільки їх, і які цілі ставлять перед собою громадські організації прихильників традицій козацтва. (17.02.2016)  

9 травня в Одесі відбулися бійки через символіку

Святкування Дня перемоги в центрі Одеси супроводжувалося численними сутичками між націоналістами і громадянами з радянською символікою. (09.05.2017)  

У Нікополі в суді підірвали гранати

Внаслідок інциденту у Нікопольському міськсуді Дніпропетровської області загинули двоє осіб. (30.11.2017)  

Україна у 2017-му - найвизначніші події року

Фінал "Євробачення" у Києві, безвіз для подорожей до ЄС, блокада Донбасу, гучні антикорупційні справи та найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими. Найвизначніші для України події 2017-го - у фотодобірці DW. (30.12.2017)  

Докладно

Там де були тропічні ліси - тепер плантації для вирощування олійних пальм

Пальмова олія - чутливе питання між ЄС та Індонезією

Бути чи ні пальмовій олії у біопальному в ЄС? Це питання схвилювало експортерів з Південно-Східної Азії. 

Ріната Ахметова через суди змушують доплатити за Укртелеком

Акметов поже втратити майже половину "СКМ" за борги

Після програшу у Високому суді Лондона Рінату Ахметову доведеться платити за "Укртелеком".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  