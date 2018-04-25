Депутат Нікопольської міськради стріляв під час сесії

Під час позачергової сесії Нікопольської міської ради в п'ятницю, 4 травня, виникла сутичка між депутатами та активістами. Під час цього один із чоловіків зробив кілька пострілів угору. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Зазначається, що ніхто з присутніх не постраждав.

Як повідомляють нікопольські ЗМІ, з пістолета у залі засідань стріляв депутат міської ради Олександр Рибаков. Це сталось після того, як активісти, які прийшли на позачергову сесію, натягнули йому на голову пакет з кефіром. Мотивом для такої акції стала відмова депутатів розглядати склад обраної нещодавно громадської ради. Місцеве видання NikopolNews з посиланням на очевидців додає, що мера Андрія Фісака облили "зеленкою", а один з пострілів усе ж був у бік активістів.

Щодо інциденту у Нікопольскій міськраді поліція відкрила кримінальне провадження.