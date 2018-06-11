Депутати Бундестагу: Німеччина повинна активніше домагатися звільнення Сенцова

Голодування українського режисера Олега Сенцова, якому російський суд присудив 20 років ув’язнення у колонії за сфабрикованими обвинуваченнями, триває вже 30 днів. Його звільнення вимагають міжнародні громадські та правозахисні організації, діячі культури, актори, режисери, письменники і політичні діячі, акції на підтримку Сенцова відбуваються в багатьох країнах. DW звернулася до депутатів німецького Бундестагу із запитанням про те, як вони оцінюють те, що відбувається із Олегом Сенцовим, чи обговорюється це питання в німецькому парламенті і яким чином уряд Німеччини може вплинути на Росію у справі звільнення українських політв’язнів.

"Процес над Сенцовим - частина пропагандистського спектаклю"

Голова парламентського комітету з прав людини та гуманітарної допомоги, представниця Вільної демократичної партії Німеччини Ґіде Єнсен (Gyde Jensen)

Ґіде Єнсен, Голова парламентського комітету Бундестагу з прав людини та гуманітарної допомоги.

незадовільно оцінила той факт, що справа Олега Сенцова - особливо до початку його голодування - не дуже широко висвітлювалася в німецьких ЗМІ. За її словами, ситуація з Олегом Сенцовим обговорюється на засіданнях очолюваного нею комітету, однак "сумна правда полягає в тому, що більшість подібних випадків набувають широкого розголосу лише тоді, коли стан ув’язненої людини різко погіршується". В інтерв’ю DW Єнсен назвала недопустимим той факт, що "активісти, які борються за свободу слова і вільно висловлюють свою думку, позбавлені свободи в Росії, ув’язнені в колоніях та відбувають там покарання за абсолютно необґрунтованими обвинуваченнями".

Експерт із зовнішньої політики з парламентської фракції ХДС Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) вважає, що суд над Олегом Сенцовим і винесений йому суворий вирок - це спосіб залякування, обраний російською владою. Процес над Сенцовим Кізеветтер назвав частиною "пропагандистського спектаклю про захист російських меншин за кордоном", за допомогою якого керівництво Росії намагається відволікти увагу від своєї відповідальності у конфлікті з Україною.

Справі Олега Сенцова потрібен максимальний резонанс

Омід Нуріпур, зовнішньополітичний експерт партії "Союз-90"/"Зелені".

Депутати різних партій німецького Бундестагу єдині в тому, що справі Олега Сенцова необхідно надати якомога більшого розголосу. Зовнішньополітичний експерт партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) висловив сподівання, що під час чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня, "ситуація з Олегом Сенцовим отримає ще більший резонанс".

"Важливо знову і знову виступати з публічними заявами та вимагати звільнення Олега Сенцова. Будь-хто, хто ззовні чи зсередини спокійно реагує на агресивну політику РФ, послаблює свої позиції на перемовинах з російським керівництвом і не сприймається президентом Путіним як серйозний співрозмовник", - упевнений Нуріпур.

Політику хотілося б, щоб реакція уряду ФРН у справі Олега Сенцова була більш чіткою. Нуріпур допустив, що, можливо, федеральний уряд не хоче нашкодити перемовинам щодо звільнення Сенцова, які ведуться негласно. З іншого боку, він наголосив, що німецькій владі варто було б озвучити свою позицію у справі Сенцова.

Тиск на уряд Німеччини

За словами Нуріпура, "уряд Німеччини завжди засуджував анексію Криму як таку, що суперечить міжнародному праву, - і саме це робить і Олег Сенцов. Тому побоювання розголошення (непублічних переговорів з владою РФ, - Ред.) з боку німецького уряду в даному випадку недопустиме, оскільки його можна розцінити як мовчазну згоду з російською політикою в Криму". Крім того, для авторитету Німеччини було б вкрай сумно, якби склалося "враження, що німецький уряд більше робить для сумнівного проекту "Північний потік-2", ніж для політв’язня Олега Сенцова, підсумував Омід Нуріпур.

Голова комітету Бундестагу з прав людини Ґіде Єнсен також допускає, що уряд ФРН може вести з російським керівництвом негласні перемовини про можливість звільнення Олега Сенцова. На відміну від її колеги з партії "Зелених", вона вважає, що "іноді в подібних ситуаціях сторона може зберегти обличчя і в тому випадку, якщо вона бере участь в непублічних переговорах". "І якщо їхнім результатом стане звільнення Олега Сенцова, мене це цілком влаштує. Тож я б сказала, давайте ще трохи зачекаємо", - запропонувала Єнсен.

Питання міністру закордонних справ

Тим не менше, за її словами, і "уряд ФРН, і депутати Бундестагу повинні активніше брати участь у звільненні Олега Сенцова". Найближчими днями засідання комітету Бундестагу з прав людини і гуманітарної допомоги повинен відвідати міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас(Haiko Maas), і Єнсен запевнила, що як голова комітету, вона запитає міністра "про те, до яких заходів вдається уряд ФРН для звільнення Сенцова".

У свою чергу, парламентська фракція партії "Союз-90/Зелені" у четвер, 14 червня, винесе на обговорення Бундестагу проект резолюції про катастрофічну ситуацію з правами людини в Росії. За словами зовнішньополітичного експерта Оміда Нуріпура, в "цьому проекті йдеться про свавілля влади і незаконне утримання під вартою багатьох політв’язнів, зокрема, і Олега Сенцова". "Звісно, ми з нетерпінням чекаємо початку чемпіонату світу з футболу в Росії, але ми не повинні забувати і про багатьох людей, які незаконно ув'язнені", - підсумував депутат Бундестагу.

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