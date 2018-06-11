Депутати Бундестагу: Німеччина повинна активніше домагатися звільнення Сенцова

Голодування українського режисера Олега Сенцова, якому російський суд присудив 20 років ув’язнення у колонії за сфабрикованими обвинуваченнями, триває вже 30 днів. Його звільнення вимагають міжнародні громадські та правозахисні організації, діячі культури, актори, режисери, письменники і політичні діячі, акції на підтримку Сенцова відбуваються в багатьох країнах. DW звернулася до депутатів німецького Бундестагу із запитанням про те, як вони оцінюють те, що відбувається із Олегом Сенцовим, чи обговорюється це питання в німецькому парламенті і яким чином уряд Німеччини може вплинути на Росію у справі звільнення українських політв’язнів.
"Процес над Сенцовим - частина пропагандистського спектаклю"
Голова парламентського комітету з прав людини та гуманітарної допомоги, представниця Вільної демократичної партії Німеччини Ґіде Єнсен (Gyde Jensen)
Ґіде Єнсен, Голова парламентського комітету Бундестагу з прав людини та гуманітарної допомоги.
незадовільно оцінила той факт, що справа Олега Сенцова - особливо до початку його голодування - не дуже широко висвітлювалася в німецьких ЗМІ. За її словами, ситуація з Олегом Сенцовим обговорюється на засіданнях очолюваного нею комітету, однак "сумна правда полягає в тому, що більшість подібних випадків набувають широкого розголосу лише тоді, коли стан ув’язненої людини різко погіршується". В інтерв’ю DW Єнсен назвала недопустимим той факт, що "активісти, які борються за свободу слова і вільно висловлюють свою думку, позбавлені свободи в Росії, ув’язнені в колоніях та відбувають там покарання за абсолютно необґрунтованими обвинуваченнями".
Експерт із зовнішньої політики з парламентської фракції ХДС Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) вважає, що суд над Олегом Сенцовим і винесений йому суворий вирок - це спосіб залякування, обраний російською владою. Процес над Сенцовим Кізеветтер назвав частиною "пропагандистського спектаклю про захист російських меншин за кордоном", за допомогою якого керівництво Росії намагається відволікти увагу від своєї відповідальності у конфлікті з Україною.
Справі Олега Сенцова потрібен максимальний резонанс
Омід Нуріпур, зовнішньополітичний експерт партії "Союз-90"/"Зелені".
Депутати різних партій німецького Бундестагу єдині в тому, що справі Олега Сенцова необхідно надати якомога більшого розголосу. Зовнішньополітичний експерт партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) висловив сподівання, що під час чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня, "ситуація з Олегом Сенцовим отримає ще більший резонанс".
"Важливо знову і знову виступати з публічними заявами та вимагати звільнення Олега Сенцова. Будь-хто, хто ззовні чи зсередини спокійно реагує на агресивну політику РФ, послаблює свої позиції на перемовинах з російським керівництвом і не сприймається президентом Путіним як серйозний співрозмовник", - упевнений Нуріпур.
Політику хотілося б, щоб реакція уряду ФРН у справі Олега Сенцова була більш чіткою. Нуріпур допустив, що, можливо, федеральний уряд не хоче нашкодити перемовинам щодо звільнення Сенцова, які ведуться негласно. З іншого боку, він наголосив, що німецькій владі варто було б озвучити свою позицію у справі Сенцова.
Тиск на уряд Німеччини
За словами Нуріпура, "уряд Німеччини завжди засуджував анексію Криму як таку, що суперечить міжнародному праву, - і саме це робить і Олег Сенцов. Тому побоювання розголошення (непублічних переговорів з владою РФ, - Ред.) з боку німецького уряду в даному випадку недопустиме, оскільки його можна розцінити як мовчазну згоду з російською політикою в Криму". Крім того, для авторитету Німеччини було б вкрай сумно, якби склалося "враження, що німецький уряд більше робить для сумнівного проекту "Північний потік-2", ніж для політв’язня Олега Сенцова, підсумував Омід Нуріпур.
Голова комітету Бундестагу з прав людини Ґіде Єнсен також допускає, що уряд ФРН може вести з російським керівництвом негласні перемовини про можливість звільнення Олега Сенцова. На відміну від її колеги з партії "Зелених", вона вважає, що "іноді в подібних ситуаціях сторона може зберегти обличчя і в тому випадку, якщо вона бере участь в непублічних переговорах". "І якщо їхнім результатом стане звільнення Олега Сенцова, мене це цілком влаштує. Тож я б сказала, давайте ще трохи зачекаємо", - запропонувала Єнсен.
Питання міністру закордонних справ
Тим не менше, за її словами, і "уряд ФРН, і депутати Бундестагу повинні активніше брати участь у звільненні Олега Сенцова". Найближчими днями засідання комітету Бундестагу з прав людини і гуманітарної допомоги повинен відвідати міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас(Haiko Maas), і Єнсен запевнила, що як голова комітету, вона запитає міністра "про те, до яких заходів вдається уряд ФРН для звільнення Сенцова".
У свою чергу, парламентська фракція партії "Союз-90/Зелені" у четвер, 14 червня, винесе на обговорення Бундестагу проект резолюції про катастрофічну ситуацію з правами людини в Росії. За словами зовнішньополітичного експерта Оміда Нуріпура, в "цьому проекті йдеться про свавілля влади і незаконне утримання під вартою багатьох політв’язнів, зокрема, і Олега Сенцова". "Звісно, ми з нетерпінням чекаємо початку чемпіонату світу з футболу в Росії, але ми не повинні забувати і про багатьох людей, які незаконно ув'язнені", - підсумував депутат Бундестагу.
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Українські політв'язні в Росії
Олег Сенцов
Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.
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Українські політв'язні в Росії
Олександр Кольченко
27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.
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Українські політв'язні в Росії
Олексій Чирній
Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.
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Українські політв'язні в Росії
Сергій Литвинов
34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.
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Українські політв'язні в Росії
Микола Карпюк
53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 року ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".
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Українські політв'язні в Росії
Станіслав Клих
Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні в 1994 році. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017-го відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії. За останніми даними, стан здоров'я Клиха значно погіршився.
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Українські політв'язні в Росії
Володимир Балух
4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням на своєму будинку в селі Серебрянка українського прапора, а також таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. 19 березня 2018 року Балух оголосив голодування на знак протесту.
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Українські політв'язні в Росії
Геннадій Афанасьєв
Затримали в Сімферополі у травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.
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Українські політв'язні в Росії
Юрій Солошенко
75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.
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Українські політв'язні в Росії
Надія Савченко
У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.
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Українські політв'язні в Росії
Роман Сущенко
Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.
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Українські політв'язні в Росії
Ільмі Умеров
У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.
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Українські політв'язні в Росії
Ахтем Чийгоз
11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.
Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик