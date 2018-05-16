Депутатам-корупціонерам з ПАРЄ визначили покарання

Колишній президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) іспанець Педро Аграмунт, румунський депутат Цезар Флорін Преда, який очолював підкомітет з питань конфліктів між країнами-членами РЄ, голова азербайджанської делегації в ПАРЄ Самад Сеїдов та колишній доповідач з питань України, іспанець Джорді Шукла потрапили під санкції асамблеї. Про це в середу, 16 травня, повідомила прес-служба Ради Європи.

Регламентний комітет ПАРЄ позбавив цих політиків на термін від десяти до двох років прав обиратися доповідачами та входити до складу моніторингових місій ПАРЄ, очолювати комітети та підкомітети, претендувати на керівні посади в асамблеї, а також представляти ПАРЄ на подіях, "до яких залучена третя сторона". Проте ці депутати залишаються членами асамблеї, за ними зберігається також право виступати у сесійній залі.

Покарали через Азербайджан

Таке рішення регламентний комітет ухвалив після того, як незалежний слідчий орган ПАРЄ (IBAC) оприлюднив наприкінці квітня результати свого звіту, присвяченого вивченню фактів корупції серед депутатів ПАРЄ, які в різні роки були долучені до моніторингу демократичного розвитку Азербайджану.

Підставою для створення IBAC та відкриття антикорупційного розслідування щодо членів ПАРЄ стали звіти неурядової організації "Європейська ініціатива стабільності" про лобістську діяльність Азербайджану в асамблеї. У звіті IBAC було названо кілька десятків прізвищ депутатів, які виявилися винними у порушенні регламенту асамблеї та кодексу поведінки депутата. Проте регламентний комітет ПАРЄ вирішив за доцільне покарати лише чотирьох з них.