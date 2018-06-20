 Денісова: У Сенцова - проблеми з серцем і нирками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

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Новини

Денісова: У Сенцова - проблеми з серцем і нирками

Українська омбудсменка після розмови з адвокатом заявила, що в Олега Сенцова виникли проблеми зі здоров'ям. За словами Денісової, українця хотіли примусово нагодувати - у Росії цю інформацію заперечують.

Акція на підтримку Олега Сенцова в Києві. 2 червня 2018 року

Акція на підтримку Олега Сенцова в Києві. 2 червня 2018 року

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова виникли проблеми з нирками та серцем, зараз він у медичній частині. Про це вона заявила в четвер, 21 червня, після розмови з адвокатом засудженого Дмитром Дінзе.

"Тільки-но поговорила з адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег перебуває зараз у медичній частині. У нього - проблеми із нирками та серцем", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook. За даними адвоката, Сенцов п'є 3,5 літра води на день, крім того, йому ставлять щоденні крапельниці.

"На 26-й день голодування в Олега сталася криза, і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування. Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися...", - додала Денісова.

Вона також зазначила, що посольство України спрямувало чергову ноту до МЗС Росії з проханням посприяти відвідуванню Денисовою місць ув'язнень Олега Сенцова, Станіслава Коржа, Олександра Кольченка та Володимира Балуха.

DW.COM

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У Росії заперечують примусове голодування

У той же час у російській Федеральній службі виконання покарань заявили, що Сенцов, який майже 40 днів голодує, одержує підтримувальну терапію. "Повідомляємо, що інформація, поширювана низкою ЗМІ про примусове годування засудженого Олега Сенцова, не відповідає дійсності. Йому призначена і проводиться підтримувальна терапія, спрямована на підтримання основних функцій органів і систем організму та недопущення розвитку ускладнень", - цитує "Інтерфакс" повідомлення установи.

У документі зазначено, що фактів відмови Сенцова від медичної допомоги та підтримувальної терапії не зареєстровано. "Стан здоров'я Сенцова оцінюється як задовільний", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування і вимагає звільнення політв'язнів у РФ.

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