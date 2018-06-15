 Денісова: Росія затягує процес відвідання українських політв′язнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

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Новини

Денісова: Росія затягує процес відвідання українських політв'язнів

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила також, що їй поки не вдалося зустрітися з Миколою Карпюком.

Людмила Денісова (на фото) поки не змогла зустрітися з Миколою Карпюком

Людмила Денісова (на фото) поки не змогла зустрітися з Миколою Карпюком

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила про затягування Росією процесу відвідання українських політв'язнів, які утримаються на території РФ. "Якщо були домовленості двох президентів - Петра Порошенка і Володимира Путіна - щодо надання можливості відвідати наших громадян у місцях несвободи, якщо є політична воля, то треба зменшити терміни проходження всіх документів", - написала Денісова на Facebook у суботу, 16 червня.

В якості прикладу такого затягування вона навела історію з відвідуванням Миколи Карпюка. "Ми домовилися ще в четвер про візит до Миколи Карпюка. Але сьогодні, коли повернулися з міста Салехарда, наше посольство отримало лист, що нібито вони (російська сторона. - Ред.) не встигають погодити процедури згідно Консульської конвенції. Тому представники консульства не зможуть зустрітися з Миколою Карпюком", - додала уповноважена ВР.  

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Згодом Денісова повідомила, що так і не змогла зустрітися цього дня з Микопою Карпюком. Вона подала заяву до адміністрації в'язниці "Владимирський централ" на зустріч. Начальник виправного закладу прийняв заяву, однак її розгляд почнеться лише наступного тижня. "Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як уповноваженого, ані як приватної особи. Як уповноваженого мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особу - тому що завершився час подання заяви", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, напередодні Денісова не змогла зустрітися з ув'язненим в Росії Олегом Сенцовим. Денісова повідомляла про те, що переговори з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою тривають. "В остнанній розмові вона запевнила, що докладає всіх зусиль, аби найближчим часом відбулася моя зустріч з Олегом Сенцовим", - заявила Денісова.

Згідно з повідомленням прес-служби української омбудсмена, за деякими свідченнями, Олег Сенцов "перебуває у критичному стані".

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