Денісова: Відвідини Олега Сенцова зірвалися

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у вівторок, 19 червня, заявила про зрив домовленостей щодо відвідування політв'язнів. За її словами, вони домовились із російською омбудсменом Тетяною Москальковою, що та відвідає директора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, затриманого в Україні за підозрою в державній зраді. Також вона мала відвідати Максима Одинцова і Олександра Баранова.

Денісова у свою чергу мала відвідати українського режисера Олега Сенцова, якого утримують в Росії у колонії в Лабитнангі. Потім вона планувала відвідати українського журналіста Романа Сущенка. "Втім, знову нічого не відбулося. Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори. Я їду, але...", - написала вона на сторінці в Facebook.

Тим часом російські культурні діячі звернулись до президента РФ Володимира Путіна із закликом помилувати Олега Сенцова, який голодує вже 37-й день. "Людина вмирає. Ми не думаємо, що вина його настільки велика, щоб за неї давали 20 років. Він щирий і чесний у своїх переконаннях - його безстрокове голодування це доводить", - йдеться у спільній заяві, під якою підписались актриса Чулпан Хаматова, режисери Костянтин Бронзит, Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Валерій Тодоровський, Олексій Учитель, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак та інші.

Нагадаємо, що Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угрупування. У 2015 році у РФ його засудили до 20 років позбавлення волі.

Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити "всіх українських політв'язнів", які знаходяться в Росії.