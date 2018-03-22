 День волі у Мінську розпочався із затримань десятків осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

День волі у Мінську розпочався із затримань десятків осіб

Білоруські правозахисники повідомляють про затримання в Мінську 30 осіб, включаючи опозиціонера Миколу Статкевича. 25 березня в країні відзначають День волі - 100-річчя проголошення Білоруської народної республіки.

Затримання активістів у Мінську. 25 березня 2018 року

Затримання активістів у Мінську. 25 березня 2018 року

У день святкування 100-ї річниці проголошення Білоруської народної республіки в неділю, 25 березня, в Мінську були затримані щонайменше 30 осіб. Серед затриманих - опозиційний політик, екс-кандидат в президенти Микола Статкевич, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на правозахисний центр "Весна".

"Затриманий Микола Статкевич, якому було відмовлено в проведенні ходи від площі Якуба Коласа до місця проведення святкового концерту", - йдеться в повідомленні "Весни".

Затримання активістів у Мінську. 25 березня 2018 року

Затримання активістів у Мінську. 25 березня 2018 року

Правозахисники також повідомили, що на площі Якуба Коласа були затримані ще близько 30 осіб з біло-червоно-білими прапорами і квітами, які, ймовірно, планували взяти участь у ході Статкевича. Серед затриманих - група спостерігачів "Весни" і журналісти.

Білоруська опозиція у неділю готується провести санкціоновані владою заходи з нагоди 100-річчя Білоруської народної республіки. Статкевич планував окремо провести ходу в День волі, проте отримав відмову від мінської влади.

Білоруська опозиція щорічно проводить акції у День волі - 25 березня. Минулого року така акція не була санкціонована, що закінчилося затриманнями, в тому числі журналістів. Білоруська народна республіка - проголошена в 1918 році групою діячів національного руху Білорусії держава. Вже 1919 року уряд республіки був змушений емігрувати.
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