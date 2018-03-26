Демонстранти у Берліні вимагали випустити з-за ґрат Пучдемона

Кілька сотень каталонських активістів та прихильників незалежності Каталонії зібралися в Берліні на акцію протесту, вимагаючи звільнити колишнього керівника женералітету регіону Карлеса Пучдемона. Акція відбулася в неділю, 1 квітня, передає інформагенція AFP.

Маршрут колони учасників акції протесту проліг від Бранденбурзьких воріт до будівлі міністерства юстиції Німеччини. Дехто з мітингарів тримав транспаранти з написами "Волю Пучдемону та каталонським політичним в'язням!" Так само багато учасників несли каталонські прапори. Протестувальники звинувачували іспанський уряд у недемократичності. На їхню думку, можновладці в Мадриді замість пошуку політичного рішення, намагаються нейтралізувати лідерів каталонського руху за незалежність, інкримінуючи їм протиправні дії.

Напис на банері - "Свободу каталонським політичним в'язням!"

Нагадаємо, що 25 березня німецька поліція затримала колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона під час перетину кордону між ФРН та Данією. За словами адвокатів політика, Пучдемон мав намір через територію Німеччини повернутися до Бельгії, де він проживає після втечі з Іспанії одразу після референдуму щодо незалежності Каталонії у жовтні 2017 року. Згодом суд у німецькому місті Ноймюнстер ухвалив для Пучдемона тримання під вартою, поки не вирішиться питання про його екстрадицію до Іспанії.

У самій Іспанії проти Пучдемона та інших лідерів каталонського руху за незалежність порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону загрожує до 30 років ув'язнення. За даними німецьких ЗМІ, питання видачі Пучдемона Іспанії ускладнює те, що законодавство Німеччини не передбачає кримінального переслідування за організацію заколоту.