 Демонстранти у Берліні вимагали випустити з-за ґрат Пучдемона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Демонстранти у Берліні вимагали випустити з-за ґрат Пучдемона

Сотні прихильників незалежності Каталонії вийшли на демонстрацію в німецькій столиці з вимогою негайного звільнення колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона, заарештованого в ФРН.

Акція в Берліні за звільнення Карлеса Пучдемона

Учасники акції в Берліні вимагали звільнення Пучдемона

Кілька сотень каталонських активістів та прихильників незалежності Каталонії зібралися в Берліні на акцію протесту, вимагаючи звільнити колишнього керівника женералітету регіону Карлеса Пучдемона. Акція відбулася в неділю, 1 квітня, передає інформагенція AFP.

Маршрут колони учасників акції протесту проліг від Бранденбурзьких воріт до будівлі міністерства юстиції Німеччини. Дехто з мітингарів тримав транспаранти з написами "Волю Пучдемону та каталонським політичним в'язням!" Так само багато учасників несли каталонські прапори. Протестувальники звинувачували іспанський уряд у недемократичності. На їхню думку, можновладці в Мадриді замість пошуку політичного рішення, намагаються нейтралізувати лідерів каталонського руху за незалежність, інкримінуючи їм протиправні дії.

Напис на банері - Свободу каталонським політичним в'язням!

Напис на банері - "Свободу каталонським політичним в'язням!"

DW.COM

"Він був би готовим заради незалежності опинитися за ґратами", - сказав друг колишнього регіонального лідера Каталонії. Після затримання Карлеса Пучдемона в Німеччині до цього й справді може дійти. (26.03.2018)

Колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона арештували у Німеччині за європейським ордером. Що на нього чекає далі? (26.03.2018)

Каталонський парламент ухвалив символічну резолюцію, в якій вимагає дозволити Карлесу Пучдемону знову очолити автономію та звільнити інших зарештованих в Іспанії каталонських політиків. (28.03.2018)

Нагадаємо, що 25 березня німецька поліція затримала колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона під час перетину кордону між ФРН та Данією. За словами адвокатів політика, Пучдемон мав намір через територію Німеччини повернутися до Бельгії, де він проживає після втечі з Іспанії одразу після референдуму щодо незалежності Каталонії у жовтні 2017 року. Згодом суд у німецькому місті Ноймюнстер ухвалив для Пучдемона тримання під вартою, поки не вирішиться питання про його екстрадицію до Іспанії.

У самій Іспанії проти Пучдемона та інших лідерів каталонського руху за незалежність порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону загрожує до 30 років ув'язнення. За даними німецьких ЗМІ, питання видачі Пучдемона Іспанії ускладнює те, що законодавство Німеччини не передбачає кримінального переслідування за організацію заколоту.
Дивитись відео 01:27

У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)

Аудіо й відео до теми

У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)  

Також за темою

Portrait Carles Puigdemont

Карлес Пучдемон: боягуз і зрадник або мученик незалежності? 26.03.2018

"Він був би готовим заради незалежності опинитися за ґратами", - сказав друг колишнього регіонального лідера Каталонії. Після затримання Карлеса Пучдемона в Німеччині до цього й справді може дійти.

Neumünster JVA Carles Puigdemont inhaftiert

Юридичні аспекти екстрадиції: чи має Німеччина видавати Пучдемона Іспанії? 26.03.2018

Колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона арештували у Німеччині за європейським ордером. Що на нього чекає далі?

Belgien Ehemaliger katalanischer Präsident Carles Puigdemont in Brüssel

Каталонський парламент наполягає на легітимності кандидатури Пучдемона 01.03.2018

Парламент Каталонії продовжує наполягати на тому, що регіон має очолити Карлес Пучдемон. Прихильники незалежності регіону звинувачують центральний уряд країни в авторитаризмі.

Докладно

У кабінеті Назара Холодницького були встановлені жучки НАБУ

Ситник і Луценко хочуть звільнення Холодницького

НАБУ обвинуватило Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Той усі обвинувачення відкидає. 

З 1 квітня в Україні стартує медична реформа

Медична реформа: що потрібно знати кожному пацієнту (відео)

Які зміни для пацієнтів підготувало міністерство охорони здоров'я України?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  