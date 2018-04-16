 Демократи США подали до суду на Росію і штаб Трампа через змову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

Демократи США подали до суду на Росію і штаб Трампа через змову

Партія Гілларі Клінтон вважає, що через змову результати виборів президента США 2016 року викривили на користь Трампа. Його штаб начебто змовився з російським урядом та спецслужбами.

Графіті із Путіним та Трампом у Вільнюсі, 2016 рік

Графіті із Путіним та Трампом у Вільнюсі, 2016 рік

Демократична партія Сполучених Штатів Америки позвалася до суду проти штаба кампанії чинного президента США Дональда Трампа на виборах президента США 2016 року та викривальницького проекту WikiLeaks. В оприлюднених судом у п'ятницю, 20 квітня, документах ідеться, що політична сила закидає їм змову задля викривлення результатів виборів, повідомляє інформагенція Reuters.

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Спецпрокурор Мюллер продовжує масштабне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в США. За даними NYT, вперше йдеться про вимогу до бізнесу Трампа щодо надання документації. (16.03.2018)

Під нові санкції потрапили 19 росіян і п'ять компаній, діяльність яких пов'язують з російською спецслужбою ГРУ. Білий дім поки не запроваджував санкцій на виконання закону, ухваленого Конгресом влітку 2017 року. (15.03.2018)

У позовній заяві демократів до федерального суду США ідеться про те, що високопосадовці передвиборчого штабу Трампа буцімто вступили в змову з урядом Росії та її спецслужбами, аби зашкодити кандидатці у президенти Гілларі Клінтон. Мета змови, за даними позивачів, полягала в тому, щоб зіграти на руку Трампу завдяки хакерській атаці на комп'ютери Демократичної партії, яка відбулася у період вирорчої кампанії 2016 року. Серед іншого, позов містить згадки Дональда Трампа-молодшого, помічника Трампа Роджера Стоуна та зятя чинного президента, Джареда Кушнера. Позивачі вимагають мільйонних відшкодувань завданої шкоди, додає dpa.

Білий дім поки що не коментував позов. Раніше команда Трампа неодноразово відкидала звинувачення у зв'язках з росіянами. На даний момент триває розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії до виборів. Трамп напередодні у Twitter великими літерами написав, що не було "ані змови, ані порушення" щодо виборів. Розслідування Мюллера він вважає "охотою на відьом".

  • Твіт Трампа від 11 січня 2017 року

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.

  • Ляльки Дональда Трампа та Гілларі Клінтон

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Публікація вкраденої переписки

    Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.

  • Карикатура на Трампа та Путина

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа?

    Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.

  • Трамп на конкурсі Міс Всесвіту 2013 року в Москві

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа? Подробиці

    Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.

  • Майкл Флінн

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?

    Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.

  • Джеймс Комі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?

    Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.

  • Джаред Кушнер

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Зять Трампа теж замішаний?

    Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

  • Зустріч Дональда Трампа з Сергієм Лавровим і Сергієм Кисляком у Білому домі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Трамп викрив таємну інформацію?

    Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.

  • Графіті Трампа з Путіним

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Кремель заперечує все

    Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.

  • Дональд Трамп

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Сам президент теж під слідством?

    Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.

    Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова


DW.COM

Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

У США не вщухають скандали довкола можливих зв'язків оточення Дональда Трампа з Росією. У ЗМІ лунають все нові й нові викриття, які президент Сполучених Штатів заперечує. DW зібрала найгучніші з них. (16.06.2017)  

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