Демократи США подали до суду на Росію і штаб Трампа через змову

Демократична партія Сполучених Штатів Америки позвалася до суду проти штаба кампанії чинного президента США Дональда Трампа на виборах президента США 2016 року та викривальницького проекту WikiLeaks. В оприлюднених судом у п'ятницю, 20 квітня, документах ідеться, що політична сила закидає їм змову задля викривлення результатів виборів, повідомляє інформагенція Reuters.

У позовній заяві демократів до федерального суду США ідеться про те, що високопосадовці передвиборчого штабу Трампа буцімто вступили в змову з урядом Росії та її спецслужбами, аби зашкодити кандидатці у президенти Гілларі Клінтон. Мета змови, за даними позивачів, полягала в тому, щоб зіграти на руку Трампу завдяки хакерській атаці на комп'ютери Демократичної партії, яка відбулася у період вирорчої кампанії 2016 року. Серед іншого, позов містить згадки Дональда Трампа-молодшого, помічника Трампа Роджера Стоуна та зятя чинного президента, Джареда Кушнера. Позивачі вимагають мільйонних відшкодувань завданої шкоди, додає dpa.

Білий дім поки що не коментував позов. Раніше команда Трампа неодноразово відкидала звинувачення у зв'язках з росіянами. На даний момент триває розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії до виборів. Трамп напередодні у Twitter великими літерами написав, що не було "ані змови, ані порушення" щодо виборів. Розслідування Мюллера він вважає "охотою на відьом".