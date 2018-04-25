 ″Демократичні сили Сирії″ відновили боротьбу з ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
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Новини

"Демократичні сили Сирії" відновили боротьбу з ІД

Прокурдські сили сподіваються зачистити від залишків ІД провінцію Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії. Пауза в операції була спричинена наступом турків на Афрін.

Боєць SDF на позиціях на півночі Сирії, 29 березня 2018 року

Боєць SDF на позиціях на півночі Сирії, 29 березня 2018 року

У "Демократичних силах Сирії" (SDF) - військовому альянсі сирійської опозиції, який підтримують США, - у вівторок, 1 травня, заявили про перезапуск військової операції проти "Ісламської держави" (ІД). Ідеться про останні анклави під контролем ісламістів в багатій на нафту провінції Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії, повідомляє агенція новин Reuters.

Як зазначила на прес-конференції речниця штабу наступальної операції в провінції Дейр-ез-Зор Лілва Абдулла, ісламісти в останні тижні посилили атаки, намагаючись перегрупуватися. Вона запевнила, що SDF невдовзі зачистять від джихадистів територію до кордону з Іраком та привітала можливу підтримку з боку іракської армії. Інший представник SDF зазначив, що координація зі збройними силами Іраку значно покращилася і жодна зі сторін не перетне сирійсько-іракський кордон.

Війна у Сирії: хто воює в Сирії

DW.COM

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара завершить військову операцію на півночі Сирії після взяття міста Таль-Рифат.

"Ісламська держава" втратила район Кадам, який контролювала впродовж місяця. Сили Башара Асада продовжують наступ на південні околиці Дамаска, повідомили спостерігачі. (29.04.2018)

SDF, які складаються переважно з курдського та арабського ополчення, призупинили операцію проти ІД після агресії Туреччини на півночі Сирії. Туреччина прагне запобігти утворенню автономних курдських районів, розташованих на турецькому кордоні. У військовій операції "Оливкова гілка" Анкара взяла під свій контроль місто Афрін на півночі Сирії, витіснивши курдські "Загони народної самооборони" (YPG). Туреччина сприймає їх як сирійське відгалуження забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК) і виправдовує свій наступ боротьбою з тероризмом.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, ІД контролює менше чотирьох відсотків території Сирії - ісламістське угруповання втратило майже всі райони, які контролювало в Сирії та Іраку в 2014 році під час проголошення так званого халіфату.

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