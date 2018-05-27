Делегації США та Північної Кореї прибули до Сінгапура

За даними адміністрації президента США, американська урядова делегація прибула у вівторок, 29 травня, до Сінгапура через Японію для зустрічі з дипломатами з КНДР. Переговори стосуються запланованого на 12 червня саміту за участю американського президента Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Раніше повідомлялось, що США вирішили відкласти запровадження нових санкцій відносно Північної Кореї. Новий пакет обмежувальних заходів планувалося ухвалити у вівторок, 29 травня, повідомила напередодні газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Проте у понеділок Білий дім ухвалив рішення почекати з даним кроком через дипломатичні контакти американських і північнокорейських офіційних осіб в

прикордонній демілітаризованій зоні Пханмунджом. Американську делегацію очолює посол США на Філіппінах Сун Кім, який раніше працював послом у Південній Кореї.

Як зазначає The Wall Street Journal з посиланням на два джерела в адміністрації президента США, міністерство фінансів США підготувало список санкцій, який включає понад 30 найменувань. До переліку увійшли також російські і китайські компанії.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів із США. Наступного дня після скасування саміту Трамп заявив, що він все ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося.

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