 Делегації США та Північної Кореї прибули до Сінгапура | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

Делегації США та Північної Кореї прибули до Сінгапура

Американські та північнокорейські дипломати і урядовці прибули до Сінгапура, щоб підготувати заплановану на 12 червня зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина.

Зустріч між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом може відбутися 12 червня

Зустріч між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом може відбутися 12 червня

За даними адміністрації президента США, американська урядова делегація прибула у вівторок, 29 травня, до Сінгапура через Японію для зустрічі з дипломатами з КНДР. Переговори стосуються запланованого на 12 червня саміту за участю американського президента Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Раніше повідомлялось, що США вирішили відкласти запровадження нових санкцій відносно Північної Кореї. Новий пакет обмежувальних заходів планувалося ухвалити у вівторок, 29 травня, повідомила напередодні газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Проте у понеділок Білий дім ухвалив рішення почекати з даним кроком через дипломатичні контакти американських і північнокорейських офіційних осіб в 

прикордонній демілітаризованій зоні Пханмунджом. Американську делегацію очолює посол США на Філіппінах Сун Кім, який раніше працював послом у Південній Кореї.

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30 співробітників Білого дому та Держдепартаменту США відправляться до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином. (26.05.2018)

Зустріч делегацій США та КНДР відбувається у демілітаризованій прикордонній зоні між Північною та Південною Кореєю. Сторони готують зустріч Дональда Трампа та Кім Чем Ина. (27.05.2018)

Як зазначає The Wall Street Journal з посиланням на два джерела в адміністрації президента США, міністерство фінансів США підготувало список санкцій, який включає понад 30 найменувань. До переліку увійшли також російські і китайські компанії.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів із США. Наступного дня після скасування саміту Трамп заявив, що він все ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


 

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Жителі Сеула - про ядерну суперечку між КНДР та США (15.08.2017)

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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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Жителі Сеула - про ядерну суперечку між КНДР та США (15.08.2017)  

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